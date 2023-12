Serie A: lite nello spogliatoio, il club lo mette fuori rosa

Si è venuto a creare un caso importante e delicato per il club di Serie A che ora rischia grosso in vista del futuro. Perché la società sta pensando di cambiare tutto e dare dei segnali importanti visto quello che è accaduto.

Il club ha escluso il giocatore e per questo motivo bisognerà capire ora come andrà a finire tra le parti che vivono un momento davvero delicato e complicato. C’è la società che sta cercando di dare segnali per svoltare la stagione.

C’è intenzione di reagire e per farlo bisognerà restare tutti uniti e andare avanti con degli obiettivi comuni, se non si farà questo allora potrebbero arrivare ancora altri momenti negativi e la società ne ha già vissuti tanti fino a questo momento.

Serie A: lite con un calciatore nello spogliatoio

Arriva una notizia inaspettata che riguarda la scelta che è stata presa in comune accordo tra società e allenatore nei confronti di un giocatore a poche ore da una partita molto importante per la stagione del club italiano. Perché in Serie A si è venuto a creare un caso in merito a quella che sarebbe stata una lite negli spogliatoi del club.

Linea dura da parte della società di Serie A che non ha intenzione di farla passare liscia a nessuno, nemmeno ai top della squadra. C’è la chiara intenzione di ottenere qualcosa da questa vicenda, perché ora la squadra dovrà dare dei segnali importanti per provare a cambiare l’umore di tutti.

Lazio: Vecino fuori rosa contro il Genoa

Decisione ufficiale che ha voluto chiarire la società con un comunicato stampa, perché Matias Vecino non è stato convocato per Lazio Genoa di Coppa Italia per “motivi disciplinari” come spiega il club nella nota sul proprio sito ufficiale. Il tutto sarebbe dipeso da un comportamento non consono e condiviso all’interno da parte dello stesso giocatore per una lite.

Vecino è stato punito dalla Lazio e non giocherà la prossima partita. L’uruguaiano ieri si è allenato da solo perché avrebbe mancato di rispetto. Atteggiamenti che la società vuole correggere viste le brutte risposte che sono arrivate dal proprio tesserato. Allineato anche Sarri in questa scelta.

Lazio Genoa: Vecino non convocato, quante partite resta fuori

Le accuse nei confronti di Vecino non riguardano partite o allenamenti, ma delle risposte e degli atteggiamenti che non sono piaciuti alla società. Per questo motivo c’è bisogno ora di capire come andrà a finire e se il calciatore salterà solo Lazio Genoa di Coppa Italia o anche altre partite.

Risposte che non ha condiviso la Lazio che ha deciso quindi di punire Vecino che al momento si allena da solo come uno fuori rosa, da capire anche che tipo di risposta arriverà da parte del giocatore e del suo agente.