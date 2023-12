Milan: futuro Bennacer, la rivelazione

Importanti notizie che riguardano il rientro e il futuro di Ismael Bennacer che il Milan aspetta da tempo dopo il brutto infortunio che l’ha tenuto fuori tanti mesi e non è mai stato impiegato quest’anno.

Ci sono delle novità che riguardano proprio la condizione e la fase di recupero del giocatore che non vede l’ora di poter dare una mano seriamente alla propria squadra e tornare a giocare con la maglia rossonera che ha svelato di amare tanto.

Perché ci sono delle novità che riguardano il cambio di data per il rientro in campo del giocatore con la maglia del Milan. Non soltanto Pioli e i suoi compagni di squadra lo attendono con ansia, ma anche i tifosi rossoneri.

Milan: rientro Bennacer, le ultime sulle condizioni

Si è infortunato davvero tempo fa Ismael Bennacer e il Milan ha avvertito la sua assenza in determinate partite di cartello questa stagione. Ma ormai non c’è nulla da fare e bisogna guardare avanti, come fa soprattutto il giocatore che non vede l’ora di tornare in campo al meglio in queste prossime settimane.

Il suo recupero sembrava potesse essere già per il 2024, ma qualcosa è cambiato. Perché la società è riuscita a recuperare il giocatore al meglio che ha velocizzato i tempi bruciando le tappe in maniera sorprendente. Ora c’è intenzione di riavere il giocatore nelle prossime settimane per il proseguo della stagione al meglio della forma. Adesso però ci sono degli aggiornamenti su quelle che sono le condizioni di Ismael Bennacer.

Milan: futuro Bennacer, la notizia

Bennacer è tornato in campo sei mesi dopo il suo brutto infortunio al ginocchio. Il centrocampista algerino, tornato ad assaporare il campo contro il Frosinone nell’ultimo turno di campionato e ora guarda avanti.

Il calciatore ha voglia di ritrovare minuti e mettersi al meglio della forma per aiutare seriamente il Milan. Intanto, oltre al suo rientro si parla del futuro di Bennacer ed è proprio il giocatore a fare l’annuncio svelando che non è ancora al 100%.

Calciomercato Milan: Bennacer fa una promessa sul futuro

Si parla tanto anche di quello che potrebbe essere il futuro di Ismael Bennacer, perché il calciatore del Milan piace tanto a diverse società in tutta Europa e in vista dei prossimi mesi potrebbero tornare delle nuove squadre ad interessarsi a lui anche in base a ciò che dimostrerà dopo un brutto infortunio.

Ma il mercato non sembra essere una priorità e una distrazione per il calciatore. Perché è stato lo stesso Bennacer a svelare che c’è grande voglia da parte sua di restare al Milan a vita.