Ritiro dal calcio: svela la data della sua ultima partita

Il mondo del calcio in questi anni ha salutato tantissimi grandi campioni che hanno annunciato il ritiro dal calcio o hanno iniziato ad andare a giocare in campionati lontani dall’Europa per prepararsi al loro saluto.

Presto potrebbero arrivare delle nuove notizie riguardo una dura scelta da parte di un altro giocatore che ha deciso quando sarà la sua ultima partita in vista di un possibile ritiro.

Sono stati raggiunti tanti traguardi importanti in questi anni nella sua carriera e adesso ha intenzione di iniziare a pensare a quello che può accadere nei prossimi anni, perché ora c’è anche la società che deve pensare al futuro.

Calciomercato: un calciatore pensa al ritiro

C’è un calciatore che sta vivendo un momento di difficoltà quest’anno, perché non ha cominciato la stagione nel suo solito modo segnando tanto. L’attaccante polacco finora ha realizzato soltanto 7 gol e 3 assist, rispetto a quanto accaduto la scorsa stagione che aveva già messo a referto 13 gol e 4 assist.

Adesso ci sono delle notizie importanti che riguardano il futuro del giocatore perché molti parlano anche di un possibile ritiro dal mondo del calcio. A questa decisione sono arrivate le dichiarazioni del bomber che ha voluto dire la sua su come si sente.

Barcellona: Lewandowski si ritira, la decisione

Robert Lewandowski in questo momento non ha nessuna intenzione di pensare al ritiro da calciatore e vuole continuare a giocare per il Barcellona anche se non è uno dei suoi momenti migliori da quando è arrivato. L’ex Bayern Monaco sa bene che la richiesta nei suoi confronti è alta e che dovrà dare di più se vuole restare parte del progetto.

Intanto, al momento ci sono notizie che riguardano la sua scelta. Perché alla domanda su un suo possibile ritiro Lewandowski ha ammesso che continuerà ancora per diversi anni e non pensa assolutamente che quel giorno possa arrivare a breve. Lui che ha 35 anni e ancora un lungo contratto col Barcellona con cui vuole dimostrare di essere ancora all’altezza.

Barcellona: ritiro Lewandowski, il contratto

Il ritiro di Lewandowski non è vicino quindi, perché la sua volontà è di giocare ancora 3-4 anni finché il suo fisico lo permetterà, poi farà valutazioni diverse sul suo futuro e una nuova carriera nel calcio. Ad oggi è legato da un contratto fino al 2026 col Barcellona.