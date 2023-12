Milan, colpaccio in difesa dalla Serie A: è l’uomo di Spalletti

Il Milan starebbe valutando concretamente l’acquisto di un difensore che milita in Serie A: è l’uomo di Spalletti e servono almeno 30 milioni

La rosa del Milan necessita di qualche rinforzo. La sessione invernale dei trasferimenti si sta avvicinando sempre di più e i dirigenti rossoneri continuano a lavorare sotto traccia per potenziare il team a disposizione. Oltre alla spinosa questione relativa al centravanti, il club lombardo avrebbe bisogno di aggiungere un tassello importante al reparto difensivo.

La coppia che vede protagonisti Fikayo Tomori e Malick Thiaw non convince a pieno. Inoltre, di recente Pierre Kalulu è stato operato al tendine del retto femorale sinistro e rimarrà ai box ancora per diverse settimane. Insomma, la situazione non è affatto semplice da gestire per Pioli.

Il tecnico emiliano di certo non disdegnerebbe l’approdo di un nuovo difensore già nel mese di gennaio, ma non sarà una passeggiata. Il ‘Diavolo’ non può mettere in atto un investimento corposo a stagione in corso, a meno che non parta un big. Nella lista di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono già presenti diversi nomi, tra cui un calciatore che milita nel campionato di Serie A.

Si tratta di un talento azzurro che piace parecchio anche al commissario tecnico della nazionale, Luciano Spalletti. L’ex allenatore del Napoli vuole dargli fiducia, poiché il centrale in argomento vanta delle qualità fuori dal comune. Il riferimento, entrando più nello specifico, è ad Alessandro Buongiorno, difensore di proprietà del Torino. Non c’è dubbio che stiamo parlando di una delle migliori espressioni del calcio italiano.

Calciomercato, Milan su Buongiorno: 30 milioni per la firma

Forza fisica, grande senso della posizione, spirito di gruppo, ordine, disciplina e valori umani tutt’altro che indifferenti. In estate Alessandro Buongiorno, che ha compiuto 24 anni lo scorso 6 giugno, ha rifiutato il passaggio all’Atalanta targata Gasperini per non abbandonare la nave granata.

Ma un’eventuale proposta da parte del Milan potrebbe convincerlo definitivamente a cambiare aria. Un profilo del genere potrebbe contribuire fortemente a risolvere quasi del tutto i problemi della retroguardia rossonera.

Non a caso, abbiamo a che fare con un difensore molto ambito in Serie A, anche perché Buongiorno ha dimostrato il proprio valore pure in nazionale. Ad ogni modo, il patron Urbano Cairo non ha ovviamente intenzione di fare sconti.

Il contratto dell’ex Carpi è in scadenza il 30 giugno del 2028, di conseguenza il suo futuro è nelle mani del Torino. Inoltre, servirebbero almeno 30 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni, altrimenti Cairo non si siederebbe neanche per parlare. Il Milan riflette, non rimane che attendere ulteriori sviluppi.