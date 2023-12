Calciomercato, super colpo in difesa: arriva Buongiorno

L’ottimo inizio di stagione ha confermato tutto il potenziale e la crescita di Alessandro Buongiorno, il cui futuro sembrerebbe essere incredibilmente lontano da Torino già a partire dal prossimo calciomercato invernale. Non è dunque un caso che il nome del centrale italiano sia finito sul taccuino dei principali club di Serie A e d’Europa, pronti e decisi a sedersi al tavolo con Urbaino Cairo a gennaio per trattare il trasferimento del classe ’99.

Nonostante i club sulle tracce di Buongiorno siano davvero tanti, le ultime indiscrezioni portano a cedere che il capitano dei granata possa lasciare il Torino rimanendo comunque in Italia.

Calciomercato, colpo Buongiorno: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Alessandro Buongiorno nel prossimo calciomercato, che a quanto pare potrebbe a sorpresa lasciare il Torino già a gennaio a fronte dell’asta che potrebbe innescarsi. A fronte dell’ottimo inizio di stagione il nome del capitano dei granata sarebbe finito sulla lista dei desideri dei principali club di Serie A e d’Europa, ma fra tutti la Juventus sembrerebbe essere quello più intenzionato a chiudere l’affare nell’imminente futuro, annientando così sul tempo la concorrenza.

A conferma di questa, stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, negli scorsi giorni ci sarebbero stati dei contatti fra la Vecchia Signora e l’agente di Buongiorno, che per il momento avrebbe però definito impossibile l’opzione bianconera per il suo assistito, considerato anche il legame del classe ’99 col Torino.

La Juventus, dal canto suo, ci proverà comunque fino all’ultimo istante a sua disposizione per Buongiorno, che però ad oggi risulterebbe essere davvero un’operazione impossibile non tanto per quella che potrebbe essere la volontà del ragazzo, ma per la valutazione che Urbano Cairo fa del suo capitano. Stando a Tuttosport, infatti, il Torino lascerebbe partire il classe ’99 nel prossimo calciomercato solo difronte ad un’offerta da 35 milioni di euro, se non addirittura di più, investimento che al momento il club bianconero non potrebbe permettersi.

Non solo Juventus: Buongiorno richiestissimo in Italia ed in Europa

La Juventus, come anticipato, non è l’unica squadra sulle tracce di Alessandro Buongiorno, che rappresenterebbe essere uno dei profili più ricercati fra l’Italia e l’Europa. Per il capitano del Torino, infatti, in Serie A avrebbero chiesto informazioni anche Milan, Inter e Roma, mentre per quanto riguarda l’estero sono il Chelsea ed il Liverpool i due club interessati al classe ’99, che di opzioni intriganti in vista del futuro ne ha, ed anche tante.

Addio Buongiorno: il Torino ha già trovato il sostituto

Qualora Buongiorno venisse venduto nel prossimo calciomercato il Torino andrebbe a reinvestire parte del ricavato su Kevin Bonifazi, vecchia conoscenza dell’ambiente granata. Ai margini del progetto tecnico del Bologna, l’italiano potrebbe essere una valida soluzione per sostituire il capitano, considerato soprattutto il suo bassissimo valore di mercato, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 2.5 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.