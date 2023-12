Serie A, doppio infortunio: c’è l’annuncio sui tempi di recupero

Aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche di due titolari: brutta tegola per l’allenatore. C’è l’annuncio sui tempi di recupero.

Emergono delle novità relative al rientro in campo dei due giocatori, uno dei quali infortunato nel corso dell’ultimo turno di campionato. La società italiane ha ricevuto pessime notizie dallo staff mediche, ecco quando è previsto il ritorno di entrambi i giocatori che sono alle prese con continui acciacchi di natura muscolare.

Ennesima brutta notizia per l’allenatore che non avrà a disposizione, per il prossimo turno di campionato, entrambi i titolari che rischiano di aver concluso già qui il loro 2023. Ecco le ultimissime in merito alle condizioni fisiche e al rientro in campo.

Serie A: doppio infortunio per due titolari

A fare il punto della situazione, in merito all’infortunio dei due giocatori, è l’edizione odierna de Il Secolo XIX.

Il quotidiano di Genova, oggi in edicola, ha chiarito quali sono le condizioni fisiche di due titolari, indisponibili per il prossimo turno di campionato.

“Gila non potrà contare su Retegui e Messias, ma avrà di nuovo a disposizione Strootman che ha recuperato dai problemi muscolari. La sensazione è che il tecnico ripartirà dalla formazione del secondo tempo vista con la Juve, con Ekuban in campo dal 1’ accanto a Gudmundsson. Malinovskyi si piazzerà ancora a centrocampo insieme a Badelj e Frendrup, mentre Vasquez dovrebbe essere confermato sulla fascia sinistra di centrocampo”,