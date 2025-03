Clamoroso Conte, tutto deciso: dove allenerà l’anno prossimo

Il futuro di Antonio Conte è stato svelato: ecco dove allenerà il prossimo anno il tecnico salentino, la scelta è stata fatta.

Antonio Conte è ancora pienamente in corsa per lo scudetto con il suo Napoli. Nonostante un solo successo conquistato nelle ultime sette gare i partenopei sono a tre punti dall’Inter capolista: con nove partite a disposizione tutto è ancora possibile. Al di là di come terminerà la stagione il lavoro di Conte può dirsi già eccellente: il tecnico salentino ha rimesso in piedi una squadra a terra dopo la scorsa annata, conclusa al decimo posto, e l’ha riportata subito a lottare per il titolo.

Salvo improbabili crolli in questo finale di campionato il Napoli tornerà anche in Champions League e potrà quindi godere di introiti fondamentali per agire sul mercato. Eppure, nonostante un percorso che sembra ormai aver imboccato una direzione molto interessante, le voci sul futuro di Conte preoccupano non poco i tifosi napoletani.

La scorsa estate l’ex allenatore di Juventus, Inter e Tottenham ha firmato un contratto fino al 2027: la volontà del club del presidente Aurelio De Laurentiis è quella di proseguire con il 55enne leccese per altre due stagioni ma i tanti rumors non fanno dormire sonni tranquilli. Conte, infatti, è in cima alla lista dei desideri della Juventus (si tratterebbe di un ritorno clamoroso dopo la burrascosa separazione dell’estate 2014) e del Milan (in caso di mancato accordo con Allegri).

Clamoroso Conte! Svelato il futuro, tutto deciso

Ma davvero Conte è pronto a lasciare Napoli dopo un solo anno? Secondo alcuni opinionisti l’ipotesi non è nemmeno da prendere in considerazione, mentre per altri bisognerà capire quali saranno i piani per il futuro e come si strutturerà il prossimo calciomercato estivo. Simone Braglia ha detto a Tuttomercatoweb di essere convinto che Conte resterà alla guida del Napoli, specialmente se ADL gli metterà tra le mani una squadra competitiva su tutti i fronti.

Anche Franco Ordine crede che Conte resterà ai piedi del Vesuvio: tuttavia, sempre a TMW il noto giornalista ha detto che Conte è cercato da altri club e che lo scorso mercato di gennaio non è piaciuto al tecnico. Per Ricky Buscaglia tutto dipenderà dal mercato che farà il Napoli in estate, tenendo presente che il caso Kvaratshkelia potrebbe aver peggiorato i rapporti tra l’allenatore leccese e la proprietà.

Infine c’è anche chi crede che l’addio di Conte sia un’eventualità da prendere in considerazione. Stefano Impallomeni a TMW afferma che per tenerlo a Napoli servono “almeno 3-4 colpi“ e delle garanzie ben precise. Altrimenti il tecnico potrebbe davvero decidere di guardare verso altri lidi: “Vedremo cosa farà la Juve, se rimarrà Giuntoli o come si muoverà Elkann“.