Sarri adesso può firmare: colpo a sorpresa per la panchina

Quale futuro per Maurizio Sarri? Ultimissime notizie sull’allenatore toscano, che adesso è pronto a firmare. Ecco i dettagli.

A volte ritornano. E’ la storia di Maurizio Sarri che, ancora una volta, è finito al centro del dibattito di calciomercato.

Il suo profilo è tornato nuovemente sotto la lente d’ingrandimento del club italiano, che è pronto a cambiare allenatore e puntare proprio sull’ex Napoli.

Fermo da circa un anno, Sarri ha ricevuto nell’ultimo periodo tante offerte – anche dall’estero – ma prima di rientrare ha preferito attendere il progetto giusto, anche perché secondo lui non c’era fretta di dover occupare per forza una panchina.

I prossimi mesi, dunque, saranno decisivi per poter rientrare nel giro, visto che diverse panchine rischiano di saltare in Italia e in Europa, con gli agenti dell’allenatore che sono in cerca di opportunità da presentare al loro assistito.

Grandi movimenti da parte delle società in vista della prossima stagione. E fra chi spera in una chiamata c’è anche Maurizio Sarri, che non vede l’ora di tornare.

A differenza di altri suoi colleghi, il tecnico di Figline attende il progetto giusto. Come già ribadito ultimamente, vuole cercare una squadra che sposi a pieno la sua filosofia.

Sarri di nuovo in Serie A?

Si era parlato dell’Atalanta in un ipotetico addio di Gasperini, con la società che avrebbe potuto puntare proprio su Sarri

Ma, in queste ultime ore, è tornata di moda un’altra squadra per Sarri che sarebbe pronto a firmare subito pur di accettare la panchina della big.

Ecco nuovi retroscena riguardo la possibile candidatura di Sarri, che già in passato è stato accostato al club italiano.

Sarri Milan: nuove novità, cosa sta succedendo

Secondo le ultime notizie riportate dal giornalista Alfredo Pedullà, per la panchina del Milan non bisogna escludere il nome di Maurizio Sarri.

Fra i tanti candidati, infatti, c’è anche Sarri che è pronto a subentrare al posto di Conceicao e diventare il nuovo tecnico dei rossoneri. Il profilo dell’allenatore è gradita alla dirigenza rossonera che adesso, però, è concentrata sul nome del nuovo ds che fra i tanti compiti avrà quello anche di scegliere il prossimo allenatore.

Con l’esclusione di Paratici, che sembra essere più lontano dal Milan, e quella probabile di Tare, può tornare di moda per la panchina del Milan il nome di Sarri.