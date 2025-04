Manda all’aria tutti i piani: bomba Nico Paz in Serie A

Novità clamorosa sul futuro di Nico Paz in Serie A, cambia tutto: può succedere davvero, i dettagli

È probabilmente il gioiello più brillante in questo momento del calcio italiano, la più gradita delle sorprese della stagione in corso. E anche per questo, in Italia, nessuno vorrebbe perderlo. Protagonista di un’annata da incorniciare al Como, a soli 20 anni, Nico Paz è da tempo finito nel mirino di moltissime big europee, comprese alcune italiane. Il suo futuro potrebbe però essere ancora tutto da scrivere, e in tal senso è arrivata nelle ultime ore una notizia che lascia a bocca aperta i tifosi.

Ceduto fin troppo frettolosamente dal Real Madrid, costretto anche da un’abbondanza imbarazzante nel reparto offensivo, il talento argentino in una piazza serena e ambiziosa come quella di Como è cresciuto enormemente. E in fretta. Sotto la guida di Cesc Fabregas, il canterano madridista ha già messo a segno 6 gol e 6 assist, dimostrando di poter essere decisivo in tantissimi modi in zona offensiva.

Così facendo è riuscito però non solo a dimostrare buona parte del suo enorme valore, ma anche ad attirare le attenzioni di tante grandi squadre a livello europeo. Top club che potrebbero, in qualche modo, tentarlo, e mandare all’aria tutti i piani che lo stesso Paz sembrava essersi fatto per la sua carriera.

Cambia il futuro di Nico Paz, notizia clamorosa: può succedere davvero

Stando a quanto riportato dalla Spagna, la priorità di Nico Paz in questa fase della sua carriera sembrava la crescita. Il suo obiettivo era giocare con continuità, e farlo non solo per una singola annata, ma per un periodo di tempo più lungo.

In altre parole, l’argentino non aveva, fino a poche settimane fa, alcuna intenzione di lasciare Como, almeno per un’altra stagione. “Nico è convinto di aver trovato l’ambiente ideale per continuare a lavorare e crescere“, avrebbero affermato fonti a lui vicine. Le cose però negli ultimi tempi potrebbero essere improvvisamente cambiate.

Il fatto che alcune big europee siano infatti arrivate a bussare alla sua porta e a quella del Como è indubbiamente una grandissima tentazione per Paz. Resistere al fascino di un grande salto è difficile, specialmente se si ha la consapevolezza che alcuni treni potrebbero non passare spesso nella vita.

In particolar modo, a far tentennare l’argentino sarebbe stato l’interesse dell’Inter. La prospettiva di giocare nel club nerazzurro, nella squadra campione d’Italia, in un club che punta a vincere tutto in ogni stagione, è infatti una grande attrazione per il fantasista scuola Real, a questo punto costretto a prendere una decisione definitiva nelle prossime settimane: tentare fin da subito il grande salto o darsi il tempo per maturare ancora.