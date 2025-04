Giuntoli ha già preparato il contratto: colpo da capogiro in casa Lazio

La Juve è ormai molto vicina al talento della Lazio: Cristiano Giuntoli ha pronto il contratto, manca solo la firma.

La Juventus è già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione. Il raggiungimento o meno della qualificazione in Champions League è un fattore determinante: in caso di quarto posto, infatti, la Juve potrà contare su un budget più corposo e avrà quindi tutte le carte in regola per fare un mercato importante.

Giuntoli sta già sondando i vari mercati, anche se l’impressione è che il direttore sportivo bianconero voglia concentrarsi soprattutto sui talenti che si sono messi in mostra nel campionato di Serie A. Non a caso proprio in questi giorni circola parecchio la voce che vuole la Juve molto interessata a un giocatore che sta facendo benissimo con la Lazio.

Si tratta di Nuno Tavares, 25 anni, portoghese, arrivato alla corte di Baroni la scorsa estate. Tare è infatti riuscito a ottenere il prestito del giocatore dall’Arsenal, club proprietario del cartellino. L’esterno sinistro non avrebbe trovato spazio nell’undici titolare di Arteta e per questo i Gunners hanno accettato di cederlo nuovamente in prestito come già fatto negli anni passati (esperienze con Marsiglia e Nottingham Forest), anche se stavolta con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

Pronto il contratto! La Juve fa il colpaccio

L’impatto di Nuno Tavares con la Serie A è stato molto positivo. Sono in tutto nove gli assist forniti dal classe 2000 in 27 presenze con la Lazio tra campionato e coppe, assieme a tante prestazioni di grande spessore. Un rendimento che ha catturato l’attenzione di molti top club, sia in Italia che all’estero.

In prima fila pare ci sia soprattutto la Juventus, che vorrebbe cautelarsi in caso di cessione di Andrea Cambiaso. L’ex Genoa e Bologna è molto richiesto dal Manchester City, che pare disposto a spendere la bellezza di 60 milioni di euro pur di portare all’Etihad l’esterno juventino. Giuntoli e la dirigenza bianconera hanno individuato in Nuno Tavares il sostituto ideale di Cambiaso.

La trattativa si preannuncia però tutt’altro che semplice. Lotito, una volta completato il riscatto, lo lascerebbe partire solo di fronte a offerte davvero irrinunciabili: la valutazione della Lazio è di almeno 40 milioni di euro. La Juve potrebbe reinvestire parte dei soldi incassati dalla cessione di Cambiaso per arrivare all’esterno portoghese. Occhio però anche alla concorrenza: sull’ex Benfica ci sono infatti anche Milan e Inter.