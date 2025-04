Rinvio causa neve: cambia pure il calendario in Serie A

La neve stravolge i piani sul calendario attuale, che vede inevitabili stravolgimenti anche in Serie A.

Le coppe europee, i campionati e pure le coppe Nazionali, con il fitto calendario che rischia gli stravolgimenti adesso, di fronte al possibile rinvio di oggi.

Perché a causa della neve, potrebbe essere disposto il rinvio del match che vedrà conseguenze poi sulle quali Gravina e la Serie A dovranno lavorare. C’è uno Scudetto da assegnare, così come i piazzamenti da fissare entro la fine di maggio e dopo aver “risolto” in qualche modo le sfide rinviate in questa stagione, un altro rinvio possibile – che riguarda la partita di oggi – rischia di penalizzare proprio l’andamento del campionato italiano stesso.

Rinvio per neve: rischio grosso sul calendario in Serie A

Le foto del campo innevato hanno fatto presto il giro del web. Sarà difficile scendere in campo in queste condizioni, dove c’è valido l’accesso al prossimo turno in Europa. Non roba da poco, considerando anche il turno importantissimo che c’è da giocare, per l’accesso alle semifinali della stessa coppa.

Oggi è in programma il match d’andata ma, fino all’ultimo, non si saprà se i club scenderanno o meno in campo. E sul ruolino di marcia, il club italiano ha degli impegni importantissimi anche in campionato.

Pertanto, se dovesse saltare la sfida di oggi, con rinvio del match stesso, toccherà cambiare poi qualcosa sul calendario anche in Serie A. Senza dimenticare che non può neppure cambiare di molto la data che riguarda il match di oggi, se si considera che c’è anche il ritorno già in programma tra sette giorni.

Match a rischio rinvio causa neve: come cambierebbe il calendario

Tra le sfide della Lazio, qualora dovesse essere rinviato il match in Norvegia, ci sono il derby con la Roma e non solo. Allora sarà compito della Uefa, con la Serie A, quello di trovare una soluzione ad hoc. Domenica sera c’è Lazio-Roma, impossibile dunque pensare ad uno slittamento del match di Europa League a venerdì. Spera, la Serie A, di veder risolta quella che è la situazione sulla neve di oggi, caduta in Norvegia. Altrimenti, a slittare, potrebbero essere gli stessi match del campionato italiano.

Cosa succede se non si riesce a recuperare la sfida della Lazio?

Entro un limite prestabilito, Bodo Glimt-Lazio dovrà comunque giocarsi. Se la Uefa e gli organi competenti, riterranno responsabili i norvegesi sul mancato svolgimento della sfida – copertoni e “sistemi” sono all’ordine del giorno considerando le condizioni climatiche che si vivono in Norvegia – allora potrebbe scattare il 3-0 a tavolino in favore della Lazio, secondo regolamento stesso della manifestazione. Ma risulta difficile, quasi impossibile, tale ipotesi. Ecco perché la sfida, salvo nuovi aggiornamenti, si giocherà.