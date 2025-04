Ancelotti dice sì, il ritorno in Serie A è la bomba dell’estate

Carlo Ancelotti è pronto a fare ritorno in Serie A: il tecnico di Reggiolo realizza il suo grande sogno, i tifosi sono in visibilio.

Nonostante la batosta rimediata a Londra contro l’Arsenal il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è convinto che la sua squadra abbia tutte le carte in regola per ribaltarla al ritorno e mettere a segno una nuova grande impresa. Una ‘remuntada’ che ai Blancos servirebbe per salvare la stagione, dato che anche in Liga la truppa di Ancelotti è in ritardo di 4 punti sulla capolista Barcellona: le due squadre si affronteranno anche nella finale della Coppa del Re, in programma il prossimo 26 aprile.

L’obiettivo di Ancelotti è concludere l’annata con almeno un nuovo trofeo da aggiungere alla sconfinata bacheca madridista. Il suo contratto con il Real Madrid scade nel 2026 ma le tante indiscrezioni sul suo futuro parlano di una separazione quasi certa in estate. Non è un segreto che l’ex allenatore di Milan e PSG sia il prescelto dalla Federazione brasiliana per allenare la Nazionale verdeoro, visti anche i risultati poco soddisfacenti fin qui raccolti dall’attuale CT Dorival Junior.

E se invece Ancelotti abbia in mente altri piani? Più di qualcuno è infatti convinto che il tecnico di Reggiolo abbia voglia di concludere la sua esperienza da allenatore in Italia, magari in un club a cui è molto legato. Ecco perché si fa un gran parlare anche della Roma.

Ancelotti-Serie A: un sogno che si realizza

Il suo sarebbe un ritorno romantico: Ancelotti ha indossato la maglia giallorossa dal 1979 al 1987, totalizzando 227 presenze e mettendo a segno 17 reti. Con la Roma ha inoltre conquistato uno scudetto nel 1983 e ben 4 Coppe Italia (1980, 1981, 1984 e 1986). Il popolo giallorosso lo accoglierebbe a braccia aperte, ritenendolo l’allenatore ideale per avviare davvero un ciclo vincente.

Ancelotti non ha mai nascosto il desiderio di poter un giorno allenare la ‘Lupa’. Già nel 2009 il tecnico italiano rivelò che il ritorno a Roma è un sogno che prima o poi sarebbe riuscito a realizzare. “Allenare i giallorossi è un desiderio del quale non ho mai fatto mistero – le parole pronunciate 16 anni fa da Ancelotti – Roma mi è rimasta nel cuore per la gente, per la storia che si respira e per il cibo“.

Ranieri ha detto di recente che nessuno dei nomi trapelati nelle indiscrezioni si siederà sulla panchina giallorossa. In molti, però, credono che il tecnico capitolino abbia voluto mischiare un po’ le carte: sul ritorno di Ancelotti sono in tanti a sperarci davvero.