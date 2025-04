L’Inter resta senza parole, gelo Lautaro: una batosta nel finale di stagione

L’Inter è molto preoccupata per ciò che sta accadendo a Lautaro Martinez: una mazzata che rischia di complicare il finale di stagione.

L’Inter si prepara a vivere un finale di stagione da grande protagonista. I nerazzurri sono infatti in corsa su tre fronti, ovvero campionato, Champions League e Coppa Italia. Il primo posto in Serie A e la concreta possibilità di agguantare la semifinale in Champions e la finale in Coppa Italia fanno sognare a occhi aperti i tifosi interisti: la parola Triplete non è più un tabù.

Tuttavia per poter davvero regalare qualcosa di enorme al popolo nerazzurro Simone Inzaghi ha bisogno di tutti i suoi uomini nelle migliori condizioni fisiche e mentali. In particolare il tecnico piacentino si affiderà a Lautaro Martinez, bomber e capitano della formazione nerazzurra. Il gioiello di Bahia Blanca sta vivendo un’altra stagione da protagonista assoluto: in 42 presenze tra campionato e coppe ha già realizzato 20 reti e 6 assist, rivelandosi spesso decisivo.

L’unica paura dei tifosi dell’Inter è che le continue voci di mercato possano distrarre Lautaro. La scorsa estate l’attaccante argentino ha rinnovato il suo contratto con i nerazzurri fino al 2029, esprimendo la chiara volontà di diventare una bandiera del club. Eppure in estate potrebbero arrivare offerte da capogiro che farebbero vacillare non poco Marotta e Ausilio.

Inter senza parole: gelo Lautaro, tifosi sconvolti

Lautaro Martinez è molto stimato soprattutto in Premier League, dove alcuni club farebbero carte false pur di strappare il bomber 27enne alla Beneamata. In prima fila, stando alle ultime indiscrezioni, pare ci sia il Manchester United, disposto a compiere grosse spese nel prossimo calciomercato estivo per mettersi alle spalle stagioni davvero brutte – compresa quella attuale – e tornare ai massimi livelli.

Dopo un altro anno tutt’altro che soddisfacente in casa Red Devils si respira di nuovo aria di rivoluzione. Il tecnico Ruben Amorim potrebbe lasciare l’Old Trafford anche in caso di vittoria dell’Europa League e lo stesso vale per diversi giocatori che non hanno convinto. Uno dei primi nomi sulla lista della dirigenza dello storico club inglese è proprio quello di Lautaro Martinez: il Manchester United è pronto a offrire la bellezza di 90 milioni di euro pur di convincere l’Inter a separarsi dal suo capitano.

Tuttavia non è detto che l’offerta dello United sia sufficiente. L’Inter potrebbe infatti chiedere oltre 100 milioni per Lautaro: in più il bomber sudamericano vorrebbe continuare a giocare la Champions League con un club che abbia anche l’ambizione di vincerla.