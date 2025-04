Modric sorprende tutti: svelato il suo futuro, c’entrano i bianconeri

Una notizia sorprendente che riguarda il futuro di Luka Modric, ecco le ultimissime in merito al destino del centrocampista del Real Madrid che ha il contratto in scadenza a giugno. Perché c’entrano i bianconeri?

Una vera e propria sorpresa l’indiscrezione, poi diventata ufficiale, che riguarda proprio il croato che ha fatto una scelta di vita per la sua carriera.

Infatti, alla soglia dei 40 anni, che Modric compirà il prossimo 9 settembre, il giocatore cerca una via d’uscita ed un altro futuro oltre il calcio giocato.

Dopo aver vinto tanto da calciatore, con la maglia del Real Madrid, vuole raggiungere altri grandi successi ecco in che modo.

Una storia incredibile che è stata resa nota dal sito ufficiale della società bianconera che ha ufficialmente accolto Luka Modric che ha rilasciato anche una breve dichiarazione.

Luka Modric in bianconero, adesso è ufficiale: ecco il suo ruolo

Ancora dubbi da Madrid riguardo il rinnovo annuale di Luka Modric, che ha il contratto in scadenza a giugno.

Il futuro del croato sarà deciso prossimamente con Florentino Perez che dovrà prendere una decisione in merito alla firma sul prolungamento.

Intanto, la società bianconera ha ufficialmente accolto in società Luka Modric che diventato il nuovo azionista del club.

Un grande investimento da parte del giocatore che, dunque, ha già deciso la sua prossima avventura una volta conclusa l’esperienza con il calcio giocato.

Perché Modric ha comprato le quote dello Swansea?

Attraverso il proprio sito ufficiale, la squadra gallese ha annunciato che Luka Modric ha fatto il suo ingresso in società acqustato una parte del pacchetto di maggioranza dello Swansea.

Alla soglia dei 40 anni, Modric sta pensando ad un futuro da dirigente ed è per questa ragione che ha deciso di investire sulla squadra che attualmente si trova in Championship ovvero l’attuale Serie B inglese.

Con un altro gruppo di investitori, Modric è diventato socio di minoranza dello Swansea.

Ecco le parole del centrocampista che si appresta, in futuro, ad intraprendere un ruolo manageriale all’interno della società.

“Per me è una grande opportunità di crescita, lo Swansea è una società forte con una tifoseria fantastica. Abbiamo tutto per poter competere ai massimi livelli. Metto la mia esperienza al servizio del club. Il mio obiettivo è lavorare in modo positivo per sostenere la crescita della società che dovrà avere un futuro molto entusiasmante”.