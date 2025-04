Ancelotti, è finita: saluta il Real e torna ad allenare in Italia

Carlo Ancelotti è pronto al grande ritorno nel campionato di Serie A. Lo storico allenatore degli anni vincenti più recenti in Europa del Milan lascerà il Real Madrid a fine stagione.

L’esperto tecnico tra i più vincenti di sempre in questo momento sembra aver concluso definitivamente la sua avventura sulla panchina del Real Madrid dopo esser tornato una seconda volta. Dopo aver vinto ancora però quest’anno poi le cose non sono andate come ci si aspettava e per questo motivo che adesso, nonostante il contratto in scadenza nel 2026, ci si aspetta l’addio di Ancelotti dal Real.

In questo momento sembra tutto già ben definito, almeno nei piani, da parte del presidente Florentino Perez che non vuole continuare più in questo modo e pensa di cambiare le cose. C’è la volontà di provare a dare vita ad un nuovo progetto senza Ancelotti al Real Madrid e con un nuovo allenatore che prenderebbe il suo posto da subito in panchina. Lui, allo stesso modo, starebbe riflettendo sulla possibilità anche di tornare in Serie A.

Calciomercato: Ancelotti torna in Italia, la scelta

Perché in questo momento ci sono diverse opzioni che possono andarsi a creare considerando che l’allenatore italiano ha sempre grande appeal ed è considerato tra i migliori, quindi, un suo addio dal Real Madrid aprirebbe ad Ancelotti tante altre porte vista l’occasione che può diventare per diverse società che vogliono rilanciarsi.

Deciderà senza fretta l’allenatore che in questo momento vuole provare a dare una nuova scossa alla sua carriera. Perché Ancelotti ascolterà tutte le offerte che gli saranno presentate sul tavolo per capire poi chi potrà andare ad allenare una volta lasciato il Real Madrid come spiega Tuttosport.

In questo momento chi fa forte pressing su di lui è il Brasile che vuole convincere Ancelotti a diventare il nuovo ct dopo troppi anni difficili e deludenti senza vittorie di titoli. Lui però vorrebbe lavorare nel quotidiano e ancora con una squadra di club, tra le varie opzioni c’è anche quella di un ritorno in Italia.

In Premier League e in Serie A stravedono per Ancelotti e diversi club pensano a lui come nuovo allenatore. Chi in Italia sogna davvero un suo ritorno sono i tifosi di Milan e Roma. Con il primo club ha fatto già la storia, col secondo (che è l’altro club del suo cuore) dopo averci giocato ha sempre detto che un giorno sognerebbe di allenarlo.