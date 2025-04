Pagano la clausola per il grande tradimento: dall’Inter alla Juve

La Juventus si prepara a rifondare il proprio reparto offensivo. Non soltanto Osimhen: in cantiere un colpo dall’Inter.

E’ pronta a rifarsi il trucco la Juventus, durante la sessione estiva del mercato. Ad andare incontro ad un pesante restyling sarà soprattutto il reparto offensivo che, al termine della stagione, perderà Dusan Vlahovic, Arek Milik e Randal Kolo Muani. Il serbo verrà ceduto viste le complicazioni emerse nella trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 mentre il polacco (ancora ai box a causa dell’infortunio rimediato a giugno) viaggia verso la risoluzione. Il francese, invece, non ha convinto e tornerà al Paris Saint Germain. Tre addii che renderanno necessari almeno un paio di innesti.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha cominciato a muoversi al fine di individuare gli adeguati innesti. Il preferito, in tal senso, risponde al nome di Victor Osimhen autore di 29 reti e 6 assist nelle 33 apparizioni fin qui totalizzate al Galatasaray. Il nigeriano a luglio tornerà a Napoli che, a stretto giro di posta, provvederà a venderlo. Sulle sue tracce ci sono numerose squadre della Premier League (in primis il Chelsea). Giuntoli, in ogni caso, conta di condurre in porto l’operazione facendo leva sulla grande amicizia che lo lega al centravanti. Il colpo è quindi possibile ma, già da ora, si preannuncia alquanto impegnativo dal punto di vista economico.

Sul piatto andranno infatti messi 75 milioni cash, visto che gli azzurri non appaiono intenzionati a concedere sconti di sorta o ad accettare contropartite. La Vecchia Signora, al tempo stesso, si è iscritta alla corsa riguardante un top player militante in Serie A, di proprietà di una rivale storica. A svelare i piani di Giuntoli ci ha pensato il giornalista Tony Damascelli, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’.

Mercato Juventus, nuovo colpo all’orizzonte: tradimento ai danni dell’Inter

Stando a quanto da lui riportato, i bianconeri hanno messo nel mirino Marcus Thuram e, a breve, si faranno avanti pagando la clausola rescissoria da 85 milioni. La strada che conduce alla fumata bianca è irta di ostacoli e di complicazioni tuttavia Giuntoli, per strapparlo ai Campioni d’Italia, lo farà di certo. “Può accadere come fecero con Higuain, ma parliamo di un altro momento e di un altro peso. Bisogna vedere, inoltre, se Thuram vuole venire perché sta bene lì (a Milano ndr) dove può vincere lo scudetto e persino la Champions League”.

Ora resta da vedere quale sarà la risposta dell’ex Eintracht Francoforte che, a Torino, avrebbe la possibilità di giocare insieme al fratello Khephren. Si vedrà. La Juve, intanto, ha le idee chiare.