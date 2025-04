Zapata ha firmato, è pronto al rientro: ha scelto dove giocherà

Una stagione che sembrava iniziata benissimo per Duvan Zapata con 3 gol nelle prime 7 giornate di campionato con la maglia del Torino e poi la solita sfortuna.

Perché il forte bomber colombiano più volte ha fatto i conti con quelli che sono stati i problemi muscolari e gli infortuni che gli hanno condizionato la carriera considerando che sembra aver ottenuto anche meno di quello che meritava per le sue qualità e doti fisiche. Adesso ci sono delle notizie che confermano quello che può essere il futuro di Duvan Zapata visto che è arrivata la notizia in merito all’ufficialità della sua scelta e la firma sul contratto.

In questa stagione però è arrivata la terribile notizia dopo poche settimane perché Zapata si è infortunato in maniera grave durante Inter-Torino e il calciatore colombiano è stato costretto a restare fermo per tutta l’annata ed è stata una grave perdita per il club granata di Urbano Cairo. L’attaccante ha riportato la rottura del legamento crociato e dopo l’operazione è arrivata la notizia su quelli che sono stati i tempi di recuperi davvero lunghi e che hanno costretto quindi a non poter dare ulteriore contributo da parte sua per il Torino.

Calciomercato: Zapata ha firmato, pronto il rientro

Adesso ci sono anche delle notizie nuove che riguardano quello che sarà il futuro del giocatore che, intanto, resta concentrato su quello che è il percorso di recupero dall’infortunio perché Zapata tra qualche settimana vuole tornare subito al meglio del lavoro provando a dare il miglior contributo possibile alla sua squadra.

Ma dove giocherà Zapata il prossimo anno? Arrivano delle novità davvero importanti considerando che il giocatore adesso può davvero andarsi a giocare le sue chance ancora una volta con la sua prossima squadra perché ci sono delle conferme che arrivano e che riguardano la scelta che è stata presa da parte sua e non solo.

La società del Torino ha voluto firmare con Zapata un rinnovo di contratto fino al prossimo 30 giugno 2027 e adesso è stato proprio il club che con un comunicato ha svelato l’accordo ormai raggiunto e siglato tra le parti. Una buona notizia per i tifosi granata e per il giocatore che non vede l’ora di tornare dal lungo infortunio.

Ad oggi con la maglia del Torino Zapata può vantare 45 presenze e 16 reti e il suo rientro è fissato per il mese di settembre quando inizierà una nuova stagione.