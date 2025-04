Tutto pronto per l’esonero: gira una voce sul sostituto

Un’altra brutta sconfitta per la squadra che è in un momento di crisi. La vittoria in campionato, infatti, manca da tanto, troppo, tempo ed è per questo motivo che la società è pronta ad effettuare il cambio di guida tecnica.

Riflessioni in corso da parte della società che nelle prossime ore prenderà una decisione ufficiale riguardo il futuro in panchina del mister. Intanto, già circolano i nomi dei possibili sostituti che sono pronti a chiudere la stagione in Serie A.

Esonero in Serie A, chi possono prendere adesso

Non è un momento facile per la squadra che ha inanellato una serie di risultati negativi che hanno compromesso il rendimento in campionato.

Nelle ultime 10 partite di Serie A, il Lecce ha ottenuto appena 3 punti. Numeri disastrosi per una squadra che avrebbe meritato molto di più anche perché in alcune gare ha prodotto davvero tanto.

Purtroppo la sfortuna ed una serie di scelte hanno portato a questa crisi di risultati con la società che adesso potrebbe decidere di cambiare allenatore ed esonerare Marco Giampaolo che è reduce dal pesante ko interno contro il Como.

Anche i bookmakers hanno abbassato la quota dell’esonero che diventa sempre più possibile, con la dirigenza che nelle prossime ore scioglierà le riserve riguardo il futuro in panchina del mister.

Intanto, già spuntano i nomi dei possibili sostituti pronti ad accettare la panchina del Lecce e tentare il miracolo salvezza. Il calendario, infatti, non è semplice per la squadra salentina che nelle ultime sei di campionato dovrà affrontare delle partite molto impegnative contro: Atalanta, Napoli, Verona, Torino e Lazio.

Esonero Giampaolo Lecce: nuovi aggiornamenti

E’ notte fonda in quel di Lecce con la squadra che si trova, attualmente, al quartultimo posto in classifica con appena un punto di vantaggio sulle inseguitrici. La situazione, a questo punto della stagione, si fa sempre più critica.

Ecco perché in città circolano le prime voci relative ad un nuovo cambio in panchina con l’esonero di Giampaolo che resta una possibilità per la società visto che la squadra è dal 31 gennaio scorso che non vince una partita.

Nelle prossime ore arriverà una presa di posizione da parte del club con il responsabile dell’area tecnica Corvino che dovrà confrontarsi con il presidente Sticchi Damiani. Al vaglio della società ci sono anche i profili di Pirlo e Cannavaro, come possibili sostituti di Giampaolo a Lecce.

Ballardini o Iachini, invece, sono le opzioni d’esperienza che potrebbero aiutare i salentini ad uscire dalla zona retrocessione.