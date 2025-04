Offerta allucinante dall’Arabia: Inter senza parole

Il club nerazzurro fa i conti con la ricca lusinga proveniente dalla Saudi Pro League: riflessioni in corso, Inzaghi trema

Ancora in piena corsa per un Triplete che, se completato, farebbe entrare di diritto nella storia del calcio mondiale e nella leggenda di quello italiano la società di Viale della Liberazione, l’Inter di Simone Inzaghi è attesa da partite di una straordinaria importanza per continuare a coltivare un sogno che impossibile non è.

In attesa di verificare la competitività del gruppo nerazzurro anche nel prossimo Mondiale per Club, la dirigenza sta lavorando alacremente sul mercato, forte anche degli immediati introiti che lo splendido cammino in Champions League sta garantendo in tempo reale. Oltre alla corte spietata che Marotta sta facendo su alcuni dei giovani talenti – ma già capaci di un rendimento da top player – più promettenti del panorama europeo, il club deve respingere costantemente gli attacchi delle superpotenze europee e non sui suoi big.

Nonostante, nel corso degli ultimi mesi, siano stati blindati, con contratti lunghissimi, perni insostituibili come Lautaro Martinez e Nicolò Barella, e che sia stata stabilita una clausola d’uscita molto alta (85 milioni) sul cartellini di Marcus Thuram, i giganti del ‘Vecchio Continente’ non demordono. E nemmeno le nuove ricchissime realtà esotiche, il cui margine di manovra dal punto di vista economico è sostanzialmente illimitato.

Calhanoglu, proposta indecente dalla Saudi Pro League: la risposta del turco

Già accreditato – perché destinatario di un’offerta molto lusinghiera dal punto di vista personale – di un passaggio al Bayern Monaco la scorsa estate, alla fine di Euro 2024, Hakan Calhanoglu è rimasto all’Inter per provare a vincere tutto. Protagonista di un rendimento leggermente inferiore a quello sfoggiato nelle due precedenti stagioni (il turco è stato martoriato da alcuni problemi fisici, da cui è stato ‘costretto’ a recuperare più velocemente del previsto data la necessità della sua presenza in campo), l’ex Bayer Leverkusen è finito nel mirino della Saudi Pro League.

Come riferito dal connazionale, e grande esperto di mercato, Ekrem Konur, che dal suo profilo X è solito anticipare le reali trattative tra un dato club e un altro, o tra il primo e l’entourage di un campione, Calhanoglu deve fare i conti con una lusinga economica quasi irrifiutabile.

🚨🆕 #InterMilan 🇹🇷

Hakan Calhanoglu has also been approached by Saudi Pro league clubs with a lucrative offer. Similar to Barella, Calhanoglu has turned down the offer. pic.twitter.com/fLQ6yPigZt — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 18, 2025

Al pari del suo compagno di reparto Barella, anche il metronomo della Beneamata ha ricevuto una ‘scandalosa‘ proposta d’ingaggio dal campionato saudita. La notizia, che ha di fatto subito tranquillizzato Inzaghi, è che il giocatore l’ha gentilmente declinata, mostrando così di voler restare concentrato esclusivamente sui prestigiosi obiettivi da raggiungere coi nerazzurri.