Calciomercato Serie A: è Retegui il colpo Scudetto, le cifre

Il calciomercato in Serie A passerà dal nome di Mateo Retegui, capocannoniere assoluto della nostra Serie A.

Contro il Lecce va a caccia di ulteriori gol, che possano dar modo all’italo-argentino di fare un ulteriore salto in avanti sia per l’Atalanta, che dovrà giocare la prossima Champions League, sia per le sue statistiche personali, col premio di miglior bomber della stagione, considerando gli attuali 23 gol a distanza dai 17 siglati fino a questo momento da Moise Kean.

Piace a mezza Europa il talento dell’Italia e dell’Atalanta e, con l’obiettivo di giocarsi una chance concreta per lo Scudetto nella prossima stagione, occhio a quella che la destinazione in Serie A, con un club pronto a fare all-in dalla Dea che, in un sol colpo e in estate, potrebbe perdere sia Ademola Lookman che Mateo Retegui.

Calciomercato Serie A: colpo Retegui, la destinazione

Il colpo in Serie A porta a Mateo Retegui dall’Atalanta. Nella passata stagione, il bomber che fu del Genoa, convinse a tal punto gli addetti ai lavori che, non appena si fece male Scamacca, la Dea non restò con le mani in mano. Si convinse subito nell’andare a prelevarlo dai Grifoni, dopo l’annata vissuta in Liguria.

Mateo Retegui si è subito fatto trovare pronto, dalla lotta salvezza a quella per i primi posti, giocando anche in Champions League. Stessa competizione che vivrà nella prossima stagione, anche se non all’Atalanta, con l’intento di vincere un titolo che, per lui, sarebbe tra i primissimi, considerando che fino ad ora ha soltanto vinto, nel 2018, un titolo in Argentina da giovanissimo quando il Boca Juniors vinse il campionato.

Adesso vorrebbe viverlo in Serie A, un traguardo del genere, con la possibilità di giocarsi una chance Scudetto qualora dovesse arrivare in bianconero, al posto di Dusan Vlahovic, come riferiscono da Tuttosport. L’obiettivo numero uno per la Juventus, nel prossimo calciomercato, è proprio Mateo Retegui.

Le cifre del colpo Retegui: così convincono l’Atalanta

L’Atalanta è ben consapevole del fatto che, sia su Lookman che su Retegui, arriverà l’assalto in estate dei top club, anche rivali in Serie A, ma a cifre ben precise. Perché la Dea non svenderà comunque i propri gioielli.

La Juventus, infatti, tenterà di monetizzare quanto possibile, spingendosi quasi oltre i limiti per la cessione di Vlahovic, così da poter finanziare il colpo Retegui che, dall’Atalanta, potrebbe arrivare per circa 60 milioni di euro. Da non dimenticare che il bomber italo-argentino arrivò a Bergamo, la scorsa estate, per soli quasi 21 milioni di euro. Per gli orobici sarà plusvalenza enorme.