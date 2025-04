Dal Milan all’Inter, il tradimento è gravissimo: ormai è deciso

Marotta pianifica uno sgarbo clamoroso al Milan: il big può davvero tradire i rossoneri, colpo da urlo per l’Inter

Se il campo non sta affatto regalando emozioni positive al popolo nerazzurro, con la squadra di Inzaghi che ha dovuto rinunciare alla Coppa Italia ed è ora dietro al Napoli in Serie A, il calciomercato in casa Inter potrebbe effettivamente far tornare più di un sorriso.

Da lontano il mercato dell’Inter potrebbe tornare a tangere la serenità dei tifosi rossoneri. Il Milan, d’altronde, nel recente passato ha dovuto incassare il pesante tradimento di Hakan Calhanoglu che dopo l’addio a zero al mondo rossonero si è accasato sulla sponda nerazzurra del Naviglio, facendo infuriare i milanisti. Uno scenario che potrebbe incredibilmente ripetersi in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato.

Perché Beppe Marotta starebbe pensando ad un nome da urlo per rinforzare l’Inter, con un’offerta allettante già in mano per portarlo alla corte di Simone Inzaghi. E così il tradimento si ripeterebbe ma stavolta – forse – sarebbe pure peggio rispetto al regista turco: l’indiscrezione arrivata nelle scorse ore dalla Spagna non lascia più il minimo dubbio.

Dal Milan all’Inter, tradimento folle: Marotta ci prova

‘Fichajes.net’, portale particolarmente informato sulle vicende di mercato internazionale, ha recentemente parlato di Inter e di quella che sarà la strategia estiva che la dirigenza nerazzurra ha intenzione di attuare. Il sogno? Uno in particolare che, nelle prossime settimane, potrebbe iniziare a tramutarsi in qualcosa di straordinariamente concreto: Gianluigi Donnarumma.

La dirigenza di Viale della Liberazione vorrebbe puntare sull’ex portiere del Milan, ora trascinatore del PSG in Champions League, sia per il suo grande carisma che per le doti indiscutibili tra i pali. La questione, in casa nerazzurra, riguarda da vicino pure Yann Sommer, attuale titolare della porta interista. Il nazionale svizzero vedrà scadere il suo contratto con l’Inter il 30 giugno 2026 – stessa scadenza di Gigio con il PSG – ma potrebbe finire per salutare in anticipo. Da qui l’idea, la suggestione che lentamente sta tramutandosi in un interesse reale, di puntare forte sul portiere di Castellammare di Stabia che già nel recente passato era stato avvicinato all’addio al club di Al-Khelaifi.

Donnarumma, d’altro canto, gradirebbe un ritorno in Italia anche se affrontarlo nuovamente a Milano (stavolta con la maglia dell’Inter) non sarebbe affatto facile. Al di là della questione legata al cartellino – il PSG lo valuta, senza rinnovo, intorno ai 30 milioni – andrà trovata una soluzione per l’alto stipendio percepito dall’ex rossonero sotto la Tour Eiffel.

10 milioni di euro a stagione sembrerebbero essere troppi ma si sa, con Marotta tutto è possibile. Staremo a vedere ma la situazione intorno al portiere azzurro andrà tenuta sotto controllo da qui ai prossimi mesi: l’Inter è pronta a fare sul serio per Donnarumma.