È fatta, Ancelotti ha firmato: contratto fino al 2026

Carlo Ancelotti è confermato che saluterà il Real Madrid alla fine di questo campionato, dando spazio ad un sostituto per il Mondiale per Club in estate.

Dopo aver vinto il Mondiale che ha giocato in un format diverso, per quella che è la stagione che si sta concludendo, in estate sarà in un’altra versione della stessa competizione organizzata dalla FIFA, dirà addio alle Merengues.

Si era vociferato dell’arrivo in Serie A, anche a cifre ragionevoli in un ingaggio che risultava essere tra i più pagati comunque in Italia, assieme a quello di Conte e Simone Inzaghi. Alla fine è per dieci milioni di euro all’anno che firma Carlo Ancelotti, con opzione di rinnovo anche già fissata, nel suo contratto.

La firma di Carlo Ancelotti: guadagnerà quasi quanto Inzaghi

A svelare la notizia sulla fase finale della trattativa nell’accordo trovato per la nomina di Carlo Ancelotti come allenatore, è il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira.

Il tecnico di Reggiolo ha trovato un accordo, dopo il lungo tira e molla, per la sua nuova avventura lontano da Madrid. Dopo la storia scritta al Real, ecco che è pronto a scriverne un’altra, in un posto dove è da quasi vent’anni che vogliono ritrovare i grandi vertici del calcio mondiale.

Si tratta infatti del Brasile, che è riuscito a convincere Carlo Ancelotti nella nomina di Commissario Tecnico a partire dalla fine di questa stagione. Con un contratto da circa 10 milioni, che era più o meno quello che sarebbe arrivato tra Milan o Roma e avvicinandosi alle cifre dei 7 milioni più i 3 di bonus di Inzaghi, ecco che arriva la firma di Carlo Ancelotti. Un domani dunque che vivrà da CT del Brasile, allontanando ogni tipo di voci e “fantasie” da parte dei tifosi, sul suo ritorno in Serie A.

È la fine di un’era: l’ultima avventura di Ancelotti

Sarà questa col Brasile l’ultima avventura della carriera di Carlo Ancelotti. Destinata a terminare con la nomina da Commissario Tecnico del Brasile, perché poi sarà ritiro dal mondo del calcio, molto probabilmente.

Sarà addio, anche abbastanza commovente, quello che sarà annunciato in Liga quando, salutando il Santiago Bernabeu dirà addio con la parole fine al suo ciclo madrileno. Spera di salutare con la vittoria della Liga, da trovare in rimonta per quella che sarebbe un’impresa vera e propria che, se sarà, dovrà passare dal Super Classico di questo week-end, contro il Barcellona che è mentalmente impegnato con l’Inter in Champions League. L’ultima grande impresa, Carlo Ancelotti, dovrà viverla in Spagna. Poi sarà addio definitivo ai club, concentrandosi esclusivamente al Mondiale col Brasile per il 2026.