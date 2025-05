Mourinho lascerà il Fenerbahce: l’annuncio sulla destinazione

José Mourinho è al centro dei rumors sul suo addio dal Fenerbahce, con ritorno ad alti livelli in Europa.

Dopo l’esperienza vissuta in Turchia, non fallimentare perché il Galatasaray ha speso molto di più sul mercato e si sta apprestando a vincere il titolo in campionato dopo i colpi Osimhen e Morata, oltre agli altri, ecco che il futuro potrebbe essere altrove.

Ha preso voce, dopo le voci che sono circolate sul suo addio, dichiarando di aver “rispetto” per il suo presidente, ma non dicendo di “sì” a chi gli ha chiesto della sua permanenza o meno al club di Istanbul.

Addio al Fenerbahce per Mourinho: la destinazione

L’avventura di Mourinho al Fenerbahce risulta finita. I rumors di calciomercato, per quanto riguarda il comparto allenatori, tornano a vedere Mourinho come protagonista ed è massima attenzione su quello che sarà il futuro.

Per qualcuno tornerà ad alti livelli in Europa, in un club di Champions League, mentre c’è chi dalla Turchia svela la possibilità di attendere un anno, per poi giocarsi le sue chance da Commissario Tecnico. L’ipotesi più accreditata è quella del Portogallo, ma soltanto dopo il Mondiale del 2026 e dunque non da subito. Altrimenti ci sono le altre ipotesi, con la pioggia di milioni da versare nelle sue casse.

Tra le ipotesi per il domani di Mou, infatti, c’è anche quella dell’Arabia Saudita. Sia come Commissario Tecnico della Federazione che scelse Mancini in panchina, così come i club della Saudi Pro League. Sulle sue tracce ci sono sia l’Al-Nassr di Ronaldo, che si libererà probabilmente di Stefano Pioli, così come l’Al-Ettifaq che fu di Steven Gerrard.

Le parole di Mourinho e l’ipotesi del ritorno in Serie A

Ai microfoni di ESPN ha risposto Mourinho, quando gli è stato chiesto del tuo futuro: “Del mio futuro parlo con la società, all’interno, mica con i media. Io su una cosa sono stato perfetto e sono fiero di quello che sono, ed è nel rispetto che ho per il mio presidente. Niente del mio futuro sarà mai di dominio pubblico”.

In verità però, dall’estero, sembrano certi del suo addio dalla Turchia. José Mourinho saluterà infatti il Fenerbahce e per qualcuno non è da escludere che possa finire tra le idee della Serie A, qualora dovessero venir fuori alcuni stravolgimenti. Non al Milan e neppure alla Juventus, ma al Napoli, in caso di addio anzitempo per Antonio Conte.