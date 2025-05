Infortunio Vlahovic, novità sui tempi di recupero

Una stagione al di sotto delle aspettative per Dusan Vlahovic che, anche questa volta, è alle prese con i continui problemi fisici. Cosa succederà adesso?

La situazione si fa abbastanza seria per il centravanti serbo, che ormai è fuori dal progetto tecnico della Juventus anche a causa della situazione contrattuale poco chiara.

Con la scadenza fissata a giugno 2026, per il momento Vlahovic ha fatto orecchie da mercante e non ha ancora messo la firma sul rinnovo proposto dalla Juve, a cifre nettamente più basse rispetto a quelle attuali.

Ecco perché, senza la firma, Vlahovic la prossima estate potrebbe fare le valigie e salutare la Continassa per andare in un altro top club. Ma quale squadra è disposta ad investire sul giocatore? La situazione fisica dell’ex Fiorentina non è delle migliori e, anche questa volta, rischia di saltare il finale di stagione a causa di questo nuovo problema.

Si pensava che con l’arrivo Tudor qualcosa poteva cambiasre sul fronte Dusan Vlahovic, da sempre apprezzato dall’allenatore croato. Purtroppo, la situazione fisica del giocatore ha compromesso tutto.

La sfortuna s’è messa di traverso anche per il giocatore che ha il peso di dover dimostrare tanto a causa delle forti aspettative dei bianconeri, che hanno investito davvero tanto per prenderlo.

Come sta Dusan Vlahovic?

Il morale non è dei migliori ma c’è ancora speranza per questo finale di campionato, che sarà determinante per la Juventus che è attesa da tre partite decisive per la qualificazione alla prossima Champions League.

Inoltre, c’è anche il Mondiale per Club da giocare con la Juve che non dovrà fare la comparsa ma dovrà giocarsela fino alla fine anche per la sua immagine ed il blasone, del club più titolato d’Italia.

Per arrivare bene alla prossima competizione Fifa, e per raggiungere gli obiettivi minimi stagionali, serve il miglior Vlahovic che Tudor sta tentando di recuperare.

Dopo aver saltato anche la partita contro il Bologna, ecco nuovi aggiornamenti sulle condizioni fisiche dell’attaccante serbo.

Juventus, quando torna Dusan Vlahovic?

Tudor spera di recuperare Vlahovic per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio, in programma sabato alle ore 18. L’attaccante, che anche oggi ha svolto un allenamento personalizzato alla Continassa, non è al meglio delel condizioni così come Teun Koopmeiners, che dovrà essere valutato attentamente dallo staff medico della Vecchia Signora. Come riportato da tmw, la situazione è abbastanza particolare anche se c’è fiducia riguardo la possibile convocazione di Vlahovic contro i biancocelesti.