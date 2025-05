Napoli, regalo scudetto per Conte: arriva un Big nerazzurro

Arriva il regalo scudetto per il condottiero del Napoli, Antonio Conte: nientemeno che un big nerazzurro! Ecco tutti i dettagli

All’Inter è bastato il rigore trasformato da Kristjan Asllani per avere ragione, tra le mura amiche del ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, dell’Hellas Verona e rimanere in scia al Napoli che ha sbancato il ‘Via del Mare’ di Lecce con il medesimo score e da calcio piazzato (punizione di Giacomo Raspadori).

Sempre tre, dunque, i punti di vantaggio degli azzurri sui nerazzurri di Simone Inzaghi che non lasceranno nulla di intentato per non scucirsi lo scudetto che campeggia sulle loro magliette. Tuttavia, la sensazione è che gli azzurri siano a tre soli passi dal quarto tricolore della loro storia che sarebbe un miracolo da 100 punti, pardon, al massimo 86 punti, per citare il compianto Massimo Troisi.

Ma se un popolo scaramantico per definizione ancora non si abbandona ai festeggiamenti, al contrario Aurelio De Laurentiis è già in modalità ‘babbo Natale’ tant’è vero che ha già scelto il cadeau scudetto per Antonio Conte. E che regalo! Nientemeno che un big nerazzurro.

Napoli, occhi puntati su Musso: possibile ritorno in Serie A per l’ex Atalanta

Diciassette clean sheet complessive, di cui 4 nelle ultime quattro partite, 25 gol incassati in 35 match che ne fanno la difesa meno perforata tra i cinque migliori campionati europei, eppure il Napoli continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un nuovo portiere e tra i profili monitorati c’è anche quello di Juan Musso.

L’ex Atalanta, attualmente in prestito all’Atletico Madrid, ha un obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro, condizionato da alcuni target che sembrano essere già stati raggiunti tra cui il numero di presenze in panchina. Tuttavia, con la maglia dei colchoneros Musso ha vissuto una stagione da comprimario dietro a Jan Oblak come certificano le sue statistiche: una sola presenza in Liga, la finale di Supercoppa e il percorso in Coppa del Re fino alla semifinale.

Motivo per il quale il trentenne portiere argentino potrebbe considerare seriamente la possibilità di fare ritorno in Serie A per ritrovare maggiore continuità, con il Napoli che ritornerà in Champions League e che potrebbe farlo dalla ‘porta principale’ che sarebbe, pertanto, la destinazione ideale per il suo rilancio.

Dal canto suo, il club azzurro, stando a quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino”, è alla ricerca di un nuovo numero 1 anche perché quello attuale, Alex Meret, nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la relativa trattativa che si trascina da tempo e che prosegue senza soluzione di continuità, non ha ancora rinnovato.