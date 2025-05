Xavi in Serie A, lo spagnolo dice tutto

C’è anche Xavi fra gli allenatori in cerca di una panchina per la prossima stagione. Il nom del tecnico spagnolo è finito sotto la lente d’ingrandimento anche dei club di Serie A.

Arrivano le parole da parte dell’ex Barcellona, attualmente libero dopo la fine della sua esperienza con i blaugrana. Dopo aver preso un anno sabbatico e aver rifiutato le offerte che gli sono arrivate, in questa stagione, adesso con i suoi agenti è a lavoro ed in cerca di una sistemazione.

L’obiettivo dichiarato da Xavi è chiaro: vuole tornare al più presto in panchina. C’è la possibilità che possa arrivare in Serie A? Ecco le parole del tecnico spagnolo.

Ci sono delle novità relative al futuro dell’allenatore spagnolo, che anche da calciatore ha sfiorato a più riprese il campionato italiano.

Adesso può finalmente arrivare in Serie A, nelle vesti di mister visto che diverse società hanno messo nel mirino il giovane tecnico che ha maturato l’esperienza giusta proprio nel club blaugrana.

Quali sono le squadra italiane che possono prendere Xavi?

Per la prossima stagione è previsto un valzer delle panchine in Serie A, con diverse squadre che sono già alla ricerca del prossimo allenatore da prendere.

Dall’Atalanta alla Roma passando per Milan, Juventus e forse anche Napoli, visto che Conte è in bilico se restare oppure no. Una situazione particolare che rischia di scuotere queste società che, per questa ragione, sono già a lavoro da tempo per bloccare un altro allenatore.

In questo valzer dei tecnici può rientrare anche Xavi? Il tecnico, in passato, è stato accostato a società come Milan e Juventus. Il suo nome potrebbe tornare di moda la prossima estate.

Ecco le dichiarazioni dell’ex Barcellona riguardo il suo futuro.

Dove vuole andare Xavi?

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’Inghilterra, il futuro di Xavi può essere in Premier League con diverse società come il Tottenham che potrebbero convincerlo a firmare.

L’allenatore, nel corso di una recente intervista, ha aperto alla possibilità di un trasferimento nel campionato inglese. Attende soltanto l’offerta giusta per poter ripartire visto che da parte sua c’è tutto l’entusiasmo nell’intraprendere una nuova avventura in una lega difficile come quella britannica.

Ecco le parole di Xavi in merito al suo futuro, rilasciate al quotidiano The Athletic.

“Sono alla ricerca di un bel progetto per ripartire, non ho alcuna pretta. Mi piacerebbe guidare una squadra inglese di Premier League, in Inghilterra c’è una forte passione. In Spagna, invece, è importante solo il risultato”.