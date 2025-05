Champions League, lite Acerbi: stangata in arrivo e tifosi preoccupati

Stangata in arrivo dopo la lite Acerbi-Inigo Martinez in Champions League: preoccupazione tra i tifosi, cosa può succedere

Le emozioni sono ancora fortissime nel cuore di tutti i tifosi dell’Inter, ma più in generale degli appassionati di calcio. Quanto è accaduto a San Siro, nella semifinale di ritorno tra i nerazzurri e il Barcellona, è già entrato nella leggenda di questo sport. Gol, rimonte, giocate clamorose, colpi di scena degne di grande copione cinematografico. Sul prato del Meazza è successo di tutto, ma qualcosa forse è sfuggito anche ai tifosi più attenti, e potrebbe adesso costare carissimo a uno dei protagonisti.

Una serata storica e vibrante, tra le più belle mai vissute in Champions League non solo da una squadra italiana, ma più in generale, è stata infatti macchiata da un episodio che è passato in secondo piano, rispetto al resto delle emozioni, ma che potrebbe non essere sfuggito alla Uefa.

Protagonista, suo malgrado, Francesco Acerbi. In un momento della partita, prima di diventare l’eroe del popolo interista, il difensore si è ritrovato infatti quasi ad arrivare alle mani con Inigo Martinez, frenando solo con un po’ di fatica i propri istinti. Un episodio grave che, a conti fatti, potrebbe costare molto caro: si parla addirittura di una possibile stangata in arrivo.

Colpo tremendo per i tifosi, può arrivare la squalifica: coinvolto Acerbi, cosa è successo

In 120 minuti di grande calcio e straordinario agonismo, non ci sono stati in realtà tante scorrettezze in campo. Eppure, qualcosa è successo subito dopo il rigore trasformato da Calhanoglu, nel primo tempo. Prima della ripresa del gioco, Acerbi e Inigo Martinez sono infatti quasi arrivati alle mani, apparentemente senza un reale motivo.

Solo in un secondo momento le immagini hanno chiarito quanto fosse successo. Il calciatore del Barça, in preda a un eccesso di foga, si è infatti lasciato trascinare dal nervosismo e, a quanto sembra, avrebbe sputato addosso al difensore interista, scatenando la reazione di quest’ultimo.

Fortunatamente i compagni di squadra sono riusciti a fermare il calciatore nerazzurro prima che potesse farsi giustizia da solo. L’episodio è quindi rimasto circoscritto a quella situazione, e non dovrebbe avere strascichi per il difensore italiano.

Diverso il discorso per quanto riguarda lo spagnolo. A quanto pare, la Uefa potrebbe infatti intervenire contro di lui per punire il suo comportamento antisportivo, probabilmente con una squalifica. E c’è chi ipotizza addirittura una vera e propria stangata, da scontare ovviamente nella prossima stagione, quando il Barça tornerà in Champions per prendersi la propria rivincita.