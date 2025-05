Lutto Ferlaino: il gesto della SSC Napoli

Tremendo lutto per la SSC Napoli e la famiglia Ferlaino, lo storico ex presidente del club azzurro che riuscì a portare Diego Armando Maradona in azzurro e vincere due scudetti e una Coppa Uefa.

Lutto per la famiglia Ferlaino: il messaggio della SSC Napoli

Ci ha tenuto il Napoli ha mostrare con un comunicato l’immediato affetto per quanto avvenuto. Perché la famiglia Ferlaino è caduta nel dolore per la morte di Tiziana Ferlaino. L’improvvisa morte della figlia dello storico presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha scosso tutti a Napoli.

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Corrado Ferlaino e la sua famiglia per la scomparsa della cara Tiziana”. Questo il comunicato della SSC Napoli che ha voluto mandare un messaggio di pieno dolore per la morte di Tiziana Ferlaino, figlia dello storico presidente Corrado morta troppo giovane.

I più sinceri abbracci e condoglianze dalla nostra redazione per la scomparsa di Tiziana Ferlaino andata via fin troppo presto.