Milan, svolta Conceicao: c’è un piano preciso

Svolta in casa Milan con la squadra allenata da Sergio Conceicao che ora sta ottenendo una striscia positiva di risultati e il futuro può cambiare solo in maniera positiva.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro per la panchina considerando che il Milan in questa stagione ha già esonerato Fonseca e scelto ad inizio del 2025 Conceicao come nuovo allenatore che è stato determinante per vincere la Supercoppa Italia e ora può approdare anche in Finale di Coppa Italia.

Il cammino in campionato e in Champions però è stato deludente e per questo da mesi si parla già di quello che può essere l’esonero di Conceicao a fine stagione per una nuova guida tecnica. Intanto, ora l’allenatore si sta giocando al meglio tutte le carte per essere ancora in panchina in futuro.

Il Milan in questo momento è arrivato con una rimonta importante a cavallo della zona Champions League ma a 2 giornate dalla fine solo un vero miracolo può permettere ai rossoneri di rientrare nelle prime 4 posizioni in classifica Serie A. Mai mollare fino alla matematica, questo l’obiettivo di Conceicao e i suoi che lotteranno fino alla fine e ora servirà l’aiuto dei migliori giocatori della rosa.

Milan, Conceicao dà la svolta: la decisione su Gimenez

Più volte in queste ultime settimane un giocatore come Gimenez è partito dalla panchina, il grande acquisto di gennaio dopo un impatto importante ha avuto un calo sotto ogni punto di vista e per questo che Conceicao ha preferito lasciarlo più volte in panchina per subentrare a gara in corso. Nell’ultima partita è stato decisivo con la doppietta al Bologna mandando un chiaro messaggio in vista della Finale di Coppa Italia.

Attenzione a quella che può essere la decisione di Conceicao di questo finale di stagione e anche per l’ultima partita che vale il titolo della Coppa Italia che si giocherà solo tra qualche giorno contro il Bologna. Secondo le ultime notizie ora Santiago Gimenez è pronto a prendersi il Milan con un trofeo come la Coppa Italia e anche in vista del futuro.