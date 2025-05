Ha tradito il Milan per l’Inter: l’annuncio gela i tifosi

I tifosi sono rimasti completamente spiazzati dall’ultima rivelazione: ha tradito il Milan e ha scelto l’Inter, nessuno l’avrebbe immaginato.

I tifosi di Milan e Inter non vorrebbero mai vedere un proprio giocatore che decide di svestire la propria casacca per indossare quella dei ‘cugini’. Tuttavia nel corso degli anni è successo più volte, con protagonisti anche grandi calciatori. In tanti ricorderanno ad esempio Clarence Seedorf e Andrea Pirlo, che dall’Inter sono passati a fare le fortune del Milan, mentre in tempi più recenti ha fatto il percorso inverso Hakan Calhanoglu, che nell’estate 2021 ha lasciato i rossoneri per cominciare un nuovo e vincente capitolo in nerazzurro.

Nessuno poteva però immaginare che anche tra i tifosi c’è chi è passato da una parte all’altra. Arianna Fontana, leggendaria pattinatrice italiana di short track, ha raccontato proprio della sua ‘conversione’ nel corso della seconda puntata di ‘Off the Pitch’, il format di Inter Media House.

L’atleta azzurra, che con 11 medaglie vinte – tra cui due ori – è l’italiana più titolata di sempre ai Giochi Olimpici invernali, ha svelato un retroscena sul suo tifo per l’Inter che ha spiazzato il popolo nerazzurro. Arianna Fontana non ha tifato Inter fin da bambina: in tenera età, infatti, il suo cuore batteva per il Milan.

Tradisce il Milan per l’Inter: tifosi gelati

“Da piccola mi ero schierata con mia mamma: ma da grande poi ho cominciato a venire allo stadio con mio fratello per vedere l’Inter“, racconta la pattinatrice di short track al format di Inter Media House. Suo padre e suo fratello l’hanno convinta a sposare la causa nerazzurra: è stato soprattutto Alessandro, con la sua travolgente passione, a farle cambiare idea.

“Mi ha fatto vedere il lato più affascinante del calcio ed è lì che ho cominciato a imparare di più sui giocatori e la storia del Club – il racconto di Arianna Fontana – È lì che ho iniziato ad andare dalla parte opposta, e adesso sono qui a tifare per l’Inter“. L’atleta azzurra ha poi rivelato che anche quando non riesce a seguire le partite dell’Inter cerca sempre di rimanere aggiornata, magari guardando le notizie.

I giocatori che Arianna Fontana apprezza di più sono Lautaro Martinez e Nicolò Barella perché “giocano con il cuore” e cercano sempre di sostenere la squadra: “Mi piacciono molto per questo“.