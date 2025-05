Lesione al soleo, infortunio e tempi lunghi: stagione finita

C’è una finale da giocare e una storia tutta da scrivere, ma c’è chi non ci sarà a causa del problema annunciato a pochi giorni dalla sfida.

All’Olimpico di Roma si gioca la finale di Coppa Italia, quella che per Milan-Bologna può cambiare la storia di una stagione ad uno dei due club, per un motivo o per un altro.

Si tratta infatti della possibilità di “salvare la stagione” da una parte per il Milan, considerando che con Conceicao dopo, ma con Fonseca ancor prima, l’annata era vista diversamente per le aspettative sulla lotta Scudetto o comunque per un piazzamento in Champions League che si è allontanato sempre di più. Chiudere la stagione con un secondo trofeo, dopo la Supercoppa italiana già vinta contro l’Inter, vorrebbe dire molto per il Milan. Così come dall’altra parte per il Bologna che, a prescindere dal piazzamento o meno in Champions League, potrebbe trovarsi davanti all’occasione di vincere un trofeo che non alza dalla stagione ’73/’74 e fu proprio in occasione della seconda Coppa Italia della sua storia.

Milan-Bologna, guaio infortuni: c’è la lesione al soleo

C’è un problema, con report ufficiale sulle condizioni fisiche dopo l’infortunio, che costringerà uno dei due club a non avere il giocatore per un lungo periodo, vedendolo out anche per la finale di Coppa Italia dunque.

I tempi saranno lunghi e da valutare, con la stagione che risulta ufficialmente finita, in attesa di capire poi ovviamente se al rientro per il ritiro da affrontare sulla stagione 2025/2026 sarà già o meno a disposizione.

La lesione è al soleo e i tempi sono dunque lunghi per Erlic, difensore croato che salterà le sfide con il Bologna che restano da giocare, oltre a quelle con la sua Nazionale. Ma pare addirittura non essere l’unico problema legato agli infortuni in vista della finale di Coppa Italia tra Milan-Bologna.

Non solo Erlic: quanti problemi prima di Milan-Bologna

Soprattutto in casa felsinei, sono da valutare le condizioni di alcuni calciatori, oltre alla situazione su Erlic, che è già l’assente certo della finale che si gioca all’Olimpico.

Per Milan-Bologna sono da valutare anche Ndoye ed Holm, oltre alla situazione Odgaard, a rischio assenza. Altrettanto è da valutare Ferguson. Mentre per il Milan sembrano recuperati sia Tomori che Fofana, per essere quantomeno a disposizione per la gara da giocare mercoledì 14 all’Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano.