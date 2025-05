Problema Fiorentina: infortunio e guaio annunciato al Fantacalcio

Dopo l’eliminazione dalla Conference League, un altro problema in casa Fiorentina, con tegola anche al Fantacalcio per quanto riguarda l’infortunio.

Si tratta di un momento di enorme difficoltà per Raffaele Palladino, tecnico che ha da poco rinnovato e che, dopo aver visto infrangersi il sogno finale di Conference League – per i viola sarebbe stata terza finale della stessa competizione consecutiva -, deve fare i conti con il problema sull’infortunato e sulla risalita in classifica.

Può ancora trovare un piazzamento importante per le coppe, il club viola, ma tutto passa dalla sfida di oggi. Una sfida che vede l’assenza che era stata già annunciata su Moise Kean e che vede però coinvolto un altro problema per i viola, se si considera quello che è l’annuncio arrivato a pochi istanti dalla partita, quando il calciatore è stato spedito in tribuna complicando le cose sia al reparto offensivo della squadra allenata da Raffaele Palladino, sia ai fantallenatori che aspettavano questa occasione per portarsi a casa punti importanti, tra i bonus da trovare al Fantacalcio.

Infortunio e tegola Fiorentina: emergenza improvvisa

Scatta l’emergenza improvvisa per la Fiorentina, costretta a cambiare le cose all’ultimo e con queste ultime tre partite da giocare non solo senza Moise Kean che ha saltato già una delle tre sfide, oltre a quelle recenti per alcune questioni personali, ma pure senza un altro dei calciatori più importanti della rosa dei viola.

Raffaele Palladino ha infatti spedito in tribuna uno dei calciatori che avrebbe dovuto prendere il posto di Moise Kean davanti, dopo il recente problema annunciato, in merito alla sua assenza dai convocati.

Non convocato Kean, a pochi istanti dalla sfida contro il Venezia, è arrivato l’annuncio in merito all’esclusione di Albert Gudmundsson, che ha pure attraversato una stagione non proprio all’altezza delle aspettative. Il riscatto che cercava in questo finale di campionato rischia di non trovarlo, perché già oggi non è stato del match per Venezia-Fiorentina e rischia di restare fuori per altre partite.

Il motivo dell’assenza alla Fiorentina: si complica la corsa in Europa

La Fiorentina fa a meno di Kean, oltre allo squalificato Zaniolo nel reparto offensivo, ma anche di Albert Gumdundsson. Stando a ciò che hanno fatto sapere da SOS Fanta, per l’islandese si è trattato di un affaticamento.

Tornerà a disposizione delle prossime sfide ma, in questo momento delicatissimo per le sorti dei piazzamenti europei, i viola possono contare soltanto su Beltran. Davanti oggi, con Gudmundsson spedito in tribuna, si vede infatti il solo Beltran con Richardson e Ndour a supporto. E chi aveva schierato al Fantacalcio proprio Gudmundsson, specie per l’assenza di Kean dall’undici titolare, si troverà un “senza voto” in formazione.