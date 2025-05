Torna alla Juventus dopo 8 anni: Giuntoli sgambetta la Fiorentina

Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino una colonna della Fiorentina: può tornare alla Juventus dopo 8 anni.

La Juve ha visto sfumare al 96′ una vittoria che le avrebbe permesso quasi di chiudere il discorso Champions. I bianconeri, ridotti in dieci dall’inizio del secondo tempo per l’espulsione di Kalulu, hanno subito il pareggio della Lazio – siglato da Vecino – nei minuti di recupero. Nelle ultime due gare di campionato contro Udinese e Venezia la truppa guidata da Igor Tudor dovrà conquistare necessariamente sei punti se vorrà agguantare il quarto posto.

Arrivare in Champions è fondamentale per i conti bianconeri: con gli introiti garantiti dalla partecipazione alla massima competizione europea per club la dirigenza juventina potrà avere a disposizione un budget più corposo per il prossimo calciomercato estivo. Giuntoli si sta già muovendo: la Juve va rinforzata praticamente in ogni reparto e l’impressione è che qualcosa verrà fatto anche a centrocampo.

Douglas Luiz, ovvero uno dei colpi della scorsa estate, ha deluso completamente e non è da escludere un suo addio dopo un solo anno. Il sostituto potrebbe essere un gradito ritorno: Giuntoli, infatti, ha messo gli occhi su un calciatore che in questa stagione è stato uno dei trascinatori della sua squadra.

Alla Juve 8 anni dopo! Colpaccio bianconero, viola beffati

Stiamo parlando di Rolando Mandragora, 27enne centrocampista della Fiorentina che in passato ha indossato anche la maglia bianconera. Il calciatore campano ha fatto parte della rosa juventina nel 2016/2017, scendendo però in campo solo una volta. Nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Genoa, Pescara, Crotone, Udinese e Torino, prima di approdare alla Fiorentina.

Questa che si sta concludendo è la sua terza stagione in maglia viola: 140 le sue presenze complessive dal 2022 a oggi, con 17 gol realizzati e tante prestazioni positive. Quest’anno l’ex granata ha fornito anche sei assist ai propri compagni, rivelandosi un elemento preziosissimo nello scacchiere di Palladino. Il suo contratto con la Fiorentina è però in scadenza nel 2026 e finora non si registrano passi avanti concreti per il rinnovo.

Stando ad alcune indiscrezioni pare che la Juventus stia provando un inserimento. L’obiettivo numero uno dei bianconeri per il centrocampo è Sandro Tonali ma l’idea Mandragora potrebbe rivelarsi una buona occasione a un prezzo decisamente più basso: con un’offerta da 15-20 milioni di euro il club del presidente Commisso potrebbe accettare di lasciar partire il proprio centrocampista.