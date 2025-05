È fatta, Seedorf in dirigenza: con lui il nuovo allenatore

Dopo un periodo lunghissimo di pausa, Clarence Seedorf torna all’opera e lo farà all’interno del mondo del calcio.

Non più come interessante professionista, come si è visto su Prime Video per parlare di Champions League, interessato alle vicende a bordocampo dei club italiani che, in onda per i pre e post-partita delle sfide europee, lo hanno visto protagonista. Bensì come dirigente, come ha annunciato Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato che ha svelato proprio la notizia sull’ex leggenda del Milan e del calcio olandese.

Clarence Seedorf, dopo le esperienze vissute anche da allenatore, dopo la brillante carriera vissuta da calciatore, è pronto a mettersi di nuovo in gioco. Sarà parte fondamentale del club nel cercare probabilmente quella che è la figura da allenatore che ha visto diversi volti noti della nostra Serie A come potenziali nuovi allenatori, incaricati al ruolo di tecnico, dopo gli alti e bassi di questa stagione.

Seedorf torna in gioco: avrà un ruolo fondamentale nella scelta dell’allenatore

Seedorf avrà un ruolo fondamentale all’interno del club che va a caccia, da tempo, del suo nuovo allenatore. Sono circolati diversi nomi e alla fine, con Clarence Seedorf in dirigenza, in un ruolo particolare che avrà l’ex fuoriclasse olandese, ecco che verrà presa una decisione importante che seguirà poi sulla nomina dell’allenatore.

Dopo l’avventura da allenatore del Milan, ha vissuto diverse situazioni da allenatore e, tra le più importanti, anche quella al Deportivo La Coruna in Spagna, oltre che da Commissario Tecnico del Camerun. Adesso stava vivendo un ruolo da membro esecutivo all’interno della Federazione olandese, ma è in un club che proseguirà la sua carriera.

Precisamente al campionato iraniano, nel club dell’Esteghlal che, fino a pochissimo tempo fa, cercava un allenatore di spessore. E lo stesso allenatore, in Iran, potrebbe portarlo il nuovo dirigente dell’Esteghlal, Clarence Seedorf.

Che ruolo avrà Seedorf? La scelta per l’allenatore cade su di lui

Clarence Seedorf ripartirà da dirigente e non da allenatore. Precisamente sarà “consigliere” del club all’interno della società che dovrà convincere il prossimo allenatore a firmare per il club iraniano.

Si tratta della stessa squadra che sembrava aver chiuso per Walter Mazzarri, prima del suo dietrofront nel corso di questo inverno. Perché il tecnico ex Napoli vorrebbe un’occasione, ancora, in un club italiano. Con l’arrivo di Seedorf sarà più “facile” intervenire per la nomina sul nuovo allenatore. Con lui, infatti, si facilita la possibilità di prendere un allenatore di spessore, che sia italiano o che comunque possa arrivare dall’Europa. L’opzione possibile è quella che vede protagonista Roberto Donadoni.