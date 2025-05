Esonero Palladino: l’annuncio del dg, il sostituto a Firenze

Non è andata benissimo, alla fine, per Raffaele Palladino. Possibile l’esonero, come annunciato dal dg, con una soluzione a sorpresa per la Fiorentina.

Di recente, anche un po’ a sorpresa, la Fiorentina ha annunciato il rinnovo proprio del tecnico di Mugnano che, al centro dei rumors sul suo possibile esonero, non aveva ancora fatto bene quanto il suo predecessore che, nonostante le due finali perse in Conference League, ha dimostrato quanto non sia scontato arrivare in finale proprio della stessa manifestazione. Così come non è scontato il piazzamento che ad oggi, a due giornate dalla fine del campionato, il club viola rischia di non trovare in Europa.

La Fiorentina ha salutato Vincenzo Italiano con l’intento di migliorare i risultati sportivi e, fino a questo momento, non è successo. Pertanto, come fa sapere un esperto dg, l’esonero è possibile nonostante il rinnovo. E a quel punto, cercando di fare concretamente meglio, ecco che il nuovo allenatore a Firenze potrebbe arrivare dalla lista degli svincolati attuali, sorprendendo tutti in Toscana.

Esonero Palladino: la rivelazione del dirigente

Alla Fiorentina sarà valutazione approfondita, nonostante il rinnovo trovato da Raffaele Palladino, poco prima della gara di ritorno contro il Betis in Conference League e che aveva sorpreso lo stesso allenatore di Mugnano. A rivelarlo è uno storico dirigente italiano.

Alla fine non ha fatto benissimo, fino a questo momento. Almeno non meglio di Vincenzo Italiano con il quale è arrivata la separazione per cercare di migliorare quanto fatto proprio dall’attuale allenatore del Bologna.

Prendendo voce per Radio Firenze Viola, durante la trasmissione “Chi Si Compra?”, il dirigente sportivo Giorgio Perinetti che così non escluso l’esonero di Raffaele Palladino dalla Fiorentina: “Le riflessioni per me saranno approfondite alla Fiorentina. Non escludo nulla sul possibile cambio della guida tecnica”.

Chi arriva alla Fiorentina? Un nome da sogno per il ritorno in Toscana

Potrebbe tornare a vivere “a casa sua”, uno dei due allenatori che prenderebbe per mano la Fiorentina, in Toscana. Per quanto riguarda la possibilità, sull’arrivo a Firenze, quella di Commisso verrebbe presa come scelta solo in caso di esonero per Palladino perché, per migliorare, ci sarà bisogno di un grande nome.

Più di Massimiliano Allegri, che sembra un nome ad oggi impossibile quasi da ipotizzare per la Fiorentina, il colpo in panchina di Rocco Commisso potrebbe arrivare su Maurizio Sarri, qualora dovesse essere confermato l’esonero di Raffaele Palladino.