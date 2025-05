Juventus: colpo da 69 mln, firmano fino al 2028

La notizia era già nell’aria ma adesso è diventata anche ufficiale con il comunicato da parte della Juventus che ha reso noto i dettagli del nuovo affare, dal valore complessivo di 69 milioni di euro.

Una grande notizia per il club bianconero che ha, finalmente, ufficializzato l’accordo. Un passo decisivo e importante che arriva dopo mesi di trattative.

A sbloccare l’impasse è John Elkann che ha deciso di arrivare alla fumata bianca prima ancora dell’inizio del prossimo Mondiale per Club, con la Juve che insieme all’Inter sarà fra le squadre italiane a partecipare alla nuova competizione FIFA.

La fumata bianca è arrivata nella serata di oggi con il club che, a borse chiuse, ha deciso di rendere noto i dettagli di questo nuovo accordo che riguarda proprio la Juventus ed il mondo Exor.

Dopo le voci relative alle dimissioni di Francesco Calvo, che è sempre più lontano dalla Juventus e vicino al club di Premier League dell’Aston Villa, ecco la mossa a sorpresa da parte della società che ha definito ogni accordo riguardo la prossima stagione.

Arriva la firma fino al 2028, con 69 milioni di euro d’investimento.

Accordo ufficiale, cambiano i piani della Juventus: la mossa di Elkann

Elkann è sempre più protagonista della Juventus. Arriva l’annuncio ufficiale del club bianconeor che ha finalmente raggiunto l’accordo per la prossima stagione.

In attesa di capire come andrà a finire il campionato della Vecchia Signora, in lotta per l’accesso alla prossima Champions League, nelle casse del club entrano dei nuovi soldi.

Ecco tutti i dettagli su questa operazione, relativa al prossimo sponsor di maglia della Juve che ha raggiunto l’intesa con due importanti aziende che hanno deciso di investire sul club bianconero fino al 2028.

Quale sarà il nuovo sponsor di maglia della Juventus

Il club bianconero ha reso noto i dettagli riguardo l’intesa raggiunta con due partner che hanno deciso di investire sul club bianconero.

C’è, ancora una volta, la mano di Elkann che ha dato il via libera a questa operazione con la Jeep che tornerà protagonista sulle prossime divise da gioco della Juventus.

Accordo da 69 milioni di euro, con la partnership che inizierà dal prossimo Mondiale per Club.

Insieme al noto marchio automobilistico, ci sarà anche un nuovo sponsor di maglia. Si tratta di Visit Detroit, organizzazione no profit che si occupa della valorizzazione e dello sviluppo turistico della regione americana.