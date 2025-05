Ora è ufficiale, il Milan chiude il primo affare

Nuovo aggiornamento importantissimo di mercato per il Milan. Ora che è ufficiale, l’affare può davvero concludersi

Finale di Coppa Italia poi le ultime due partite di Serie A contro Roma e Monza e la stagione del Milan sarà conclusa. Arrivati tutti i verdetti, la dirigenza comincerà a lavorare più attivamente sul mercato e non solo per quanto riguarda i nuovi possibili acquisti.

Il Milan deve infatti definire anche una serie di situazioni di prestito in scadenza a fine stagione. Cominciamo da Kyle Walker. Il riscatto del difensore dal Manchester City sembrava scontato ma non lo è più. A causa dell’infortunio al gomito e del cambio di modulo di Conceicao, Walker non ha trovato più lo spazio di prima. Cinque i milioni che il Milan deve versare al City in una trattativa che poi coinvolgerà anche il difensore cui verosimilmente verrà chiesto di abbassarsi l’ingaggio.

Riccardo Sottil tornerà alla Fiorentina con Yacine Adli destinato a compiere il percorso inverso in vista di un’altra cessione. Ritorno certo anche per Okafor. Impossibile che il Napoli possa esercitare il diritto di riscatto fissato a 28 milioni con Conte che ha concesso davvero poco spazio all’attaccante svizzero, acquistato l’ultimo giorno di mercato a gennaio per sostituire Kvara.

Milan, altri tre prestiti da definire: ecco chi può essere riscattato

Sempre in bilico la permanenza di Tammy Abraham. Lo scambio di prestito con la Roma che ha coinvolto Saelemakers non dovrebbe andare oltre. Entrambi i giocatori stanno trovando meno spazio in questo finale di stagione e sono destinati a tornare ai rispettivi club. Su Abraham, negli ultimi giorni, sono arrivati rumors dalla Turchia su un presunto interessamento del Fenerbahce di Mourinho.

A proposito di Turchia, il Milan attende la decisione del Galatasaray sul possibile acquisto a titolo definitivo di Morata, fissato a 10 milioni. L’attaccante ha disputato una buona seconda parte di stagione con 5 gol all’attivo con il Galatasaray ormai prossimo alla conferma dello Scudetto vinto anche lo scorso anno. Con Osimhen destinato all’addio, la permanenza di Morata sembra davvero scontata in attesa dell’acquisto di un altro attaccante che affiancherà anche il rientrante Icardi.

Buone chance per il riscatto anche per Ismael Bennacer. E’ ufficiale il ritorno in Champions League dell’Olympique Marsiglia, risultato che che potrebbe agevolare l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista algerino, fissato a 12 milioni di bonus. Pupillo di De Zerbi che l’ha voluto fortemente a stagione in corso dopo averlo chiesto già l’estate scorsa, Bennacaer, dopo un inizio da titolare, è scalato nelle gerarchie dell’allenatore.

Nel caso di Bennacer, come in quello di Morata, decisiva potrebbe essere la volontà del giocatore che, con l’eventuale permanenza di Sergio Conceicao in panchina, non ha intenzione di tornare al Milan. Per questo motivo, Milan e Olympique Marsiglia possono accordarsi anche su una cifra diversa per il riscatto del prestito del centrocampista algerino, fortemente intenzionato a proseguire la sua esperienza in Ligue 1 e ora anche in Champions League.