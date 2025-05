Terremoto Juve, ha deciso di dimettersi: accordo con un altro club

Clamoroso annuncio bomba che riguarda la decisione di chi lavora alla Juventus che è pronto a farsi da parte, annunciate le dimissioni per andare a lavorare altrove.

Una situazione delicatissima ora in casa Juventus, perché quello che sta accadendo in questa stagione potrebbe essere davvero senza precedenti per il club bianconero. C’è di tutto in un’annata deludente che rischia di essere fallimentare, soprattutto dal punto di vista economico. Senza una qualificazione alla prossima Champions League la Juve rischia di dover fare i conti con quello che è un vero problema economico.

Tanti i milioni spesi in questi ultimi anni e male da Cristiano Giuntoli che è bocciato sotto tutti i punti di vista. Esonerato già il precedente allenatore Thiago Motta e ora anche Tudor non sembra avere un futuro assicurato in bianconero. Continuano ad esserci quindi milioni spesi che non fanno bene al club e ora c’è chi pensa alle dimissioni.

Dopo tanti anni di successi e domini ora il mondo bianconero non sembra poi vivere così in maniera serena. Ci sono delle novità che arrivano proprio in merito a questa scelta pesante che può condizionare anche la Juventus stessa a dover virare su volti nuovi da inserire nel club. Perché proprio nelle ultime ore si è parlato di quelle che sembrano essere ormai le dimissioni decise alla Juve.

Juventus, presenta le dimissioni: c’è dietro un altro club

Un momento sempre più difficile da poter spiegare quello attuale della Juventus che ora rischia davvero di vedersi complicare tutto in maniera impressionante. Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro considerando la situazione difficile che sta vivendo ora il club.

Francesco Calvo ha deciso di dimettersi dalla Juventus! Sarebbe questa la clamorosa notizia lanciata dai colleghi di Telelombardia e conferma poco dopo anche da Calciomercato.com riguardo una situazione dirigenziale sempre più complicata che sta vivendo la Juventus.

La prossima estate ci si aspettano tanti cambiamenti sotto ogni punto di vista da parte della Vecchia Signora e c’è aria testa che si respira. Un vero e proprio terremoto in casa Juve con le dimissioni di Francesco Calvo che lascerà i bianconeri.

Francesco Calvo ha lavorato già per la Juventus dal 2011 al 2014. Successivamente ha ricoperto dall’aprile 2022 il ruolo di Chief of Staff e dal gennaio 2023 quello di Chief Football Officer. Oggi Calvo è il Managing Director Revenue & Football Development, ma ora ha deciso di andare via.

Francesco Calvo si è già dimesso e ora questo posto resterà vacante. Per lui pronta una nuova avventura perché, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, Calvo firmerà con l’Aston Villa.