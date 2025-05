Chiellini e Massara convincono l’allenatore: nasce la nuova Juve

Così nasce la nuova Juventus, con Chiellini e Massara in dirigenza, al centro del progetto assieme a Cristiano Giuntoli.

È quanto svelano da Tuttosport, con la possibilità che vede, malgrado alcune smentite arrivate ieri, la nuova Juventus. Le dimissioni di Francesco Calvo, con Scanavino che ha preso voce pure nella sua intervista rilasciata all’emittente di Sky Sport, vedono Chiellini “spostato” in un ruolo molto più centrale in dirigenza. E questo permetterà allo stesso storico ex leggendario in casa bianconera, di assumere maggiori responsabilità.

Responsabilità, quelle di Chiellini, che vedono assieme a Ricky Massara – obiettivo per la dirigenza della Juventus, da inserire affianco proprio a Chiellini e Giuntoli -, la possibile scelta in panchina. Una scelta che porta al progetto vincente che cerca la Juventus, dopo il Mondiale per Club.

Juventus, il nuovo allenatore con Chiellini e Massara in dirigenza

Prima il Mondiale per Club, poi nasce la nuova Juventus. Spiega i piani dei bianconeri, il quotidiano piemontese, che rivela la scelta di Chiellini e di Ricky Massara, con l’ex rossonero che diventa il possibile nuovo dirigente in casa bianconera.

Affianco a Giuntoli, la posizione di entrambi i dirigenti, che daranno una mano anche sotto la guida sportiva, nell’area dirigenziale. Una direzione sportiva e tecnica, in dirigenza, che permetterà alla Juventus di piazzare il grande colpo per la panchina.

Malgrado la smentita ufficiale da parte del Napoli, sulle parole di Gabriele Oriali, la verità è che la Juventus ha nel mirino comunque sempre Antonio Conte. L’allenatore salentino è il colpo da sogno per i bianconeri, che vorrebbero riportare allo Juventus Stadium Antonio Conte, considerando che i problemi con Agnelli sono roba passata, soprattutto adesso che in società non figura nessuno dei “vecchi” dirigenti e proprietari, in società.

Ultime Juventus: il piano A e il piano B per la panchina nel 2026

La Juventus non vorrà restare a mani vuote ed è per questo che, pur puntando forte su Antonio Conte come piano A per la panchina, si riserva sempre la possibilità del piano B, per la panchina.

Lasciato andare Igor Tudor, alla fine del Mondiale per Club, con la possibilità di mettergli a disposizione 100 milioni di euro sul mercato, la Juventus vorrà puntare forte su Antonio Conte. L’allenatore salentino non è l’unico candidato per la Juventus. Sullo sfondo resta viva l’ipotesi Gian Piero Gasperini, così come quella di Stefano Pioli. Più lontana, invece, la candidatura di Roberto Mancini.