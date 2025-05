Mancini torna in panchina: lotterà per lo Scudetto nel 2026

Roberto Mancini si è preso un periodo di pausa dopo gli ultimi anni vissuti da Commissario Tecnico, tra la Nazionale italiana e quella dell’Arabia Saudita.

L’ultima esperienza in un club è quella vissuta allo Zenit in Russia, prima dell’Inter. Fu a Milano l’ultima avventura in Serie A quando tornò dopo l’esperienza vissuta da plurititolato allenatore nerazzurro, prima del triplete vissuto con Mourinho. Ma adesso, come fa sapere dal suo profilo ufficiale su X, Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, sarebbe pronto a rimettersi in gioco, Roberto Mancini.

Si rimetterà in gioco infatti lì dove si sentirà più protagonista. Le voci legate alla Sampdoria erano frutto soltanto del legame che ha col club blucerchiato e con i suoi amici e collaboratori di sempre, Evani e Lombardo, retrocessi in Serie C, nel periodo più buio di sempre del club ligure. La verità è che Roberto Mancini ripartirà nel 2026 sì, ma soltanto a grandi livelli. E sono due o tre le opzioni per lui, con l’intento di giocarsi un posto tra le principali squadre del campionato. Quelle che lotteranno per lo Scudetto nel 2025/2026.

Roberto Mancini torna in gioco: la notizia per l’estate

Sarà valzer di allenatori in estate e questo, vedrà il nome di Roberto Mancini tra i protagonisti per le panchine che si liberano alla fine di questo campionato.

In Italia e soprattutto ai vertici della classifica, sono diversi i club che fanno al caso dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale che vinse Euro 2020 con l’Italia. Il Milan libererà la panchina di Conceicao, discorso analogo sarà per la Juventus dopo il Mondiale per Club. Occhio anche al Napoli, qualora dovesse separarsi da Conte, ma con De Laurentiis che avrebbe già pronto l’eventuale piano B con Massimiliano Allegri.

Al momento la notizia che riguarda Mancini è quella di rivederlo in estate in panchina. La destinazione non è ancora chiara, ma il cerchio pare stringersi. E se non sarà in Serie A – occhio anche alla Roma -, potrebbe consumarsi per lui un altro ritorno a dir poco clamoroso, per la destinazione che lo riguarda, in un top campionato d’Europa.

La destinazione per Roberto Mancini: c’è un club a sorpresa

Un club a sorpresa per l’estate di Roberto Mancini potrebbe vedere tra i protagonisti l’ex CT della Nazionale come possibile nuovo allenatore in Premier League.

Lui ha dato il “via” alla storia vincente del Manchester City quando, con Balotelli e compagni, portò il City a vincere la sua terza Premier League della storia, la primissima sotto gestione ricchissima del presidente che ha portato il club ai vertici in Europa. Dopo il passato vincente al City, Roberto Mancini potrebbe finire al Tottenham che, con o senza Europa League, saluterà il suo allenatore a fine anno.