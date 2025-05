Massara, adesso è ufficiale: la decisione sul nuovo club

Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro di Fredric Massara. La notizia è ufficiale, ecco tutti i dettagli riguardo anche la sua prossima avventura.

Dirigente valido, in questi anni ha mostrato il suo valore soprattutto al Milan dove è riuscito a vincere uno Scudetto. La fine del rapporto con i rossoneri, arrivato in un periodo particolare, ha frenato la crescita di Massara che questa stagione ha vissuto un’esperienza in Francia, al Rennes.

Un’avventura particolare per l’ex Roma, utile per la sua formazione personale. Purtroppo i risultati non hanno dato ragione al direttore che così ha deciso di chiudere in anticipo il rapporto con la squadra francese.

E’ di oggi, infatti, la notizia dell’addio di Massara con il Rennes. Il club ha comunicato la rescissione consensuale del contratto. Adesso si apre la sfida con diversi club che sono pronti a prenderlo in vista della prossima stagione.

Novità sul futuro di Massara, la notizia è ufficiale

Conosciuto nel settore sportivo, ha istaurato dei rapporti importanti con diversi procuratori, Massara è un abile dirigente che ha fatto molto bene in Serie A.

Ecco perché l’interesse non manca da parte delle società che sono pronte a puntare su di lui.

Fra le big è uscita fuori l’ipotesi Juventus per Massara, che in un ottica di rinnovamento potrebbe decidere di silurare Giuntoli affidando le chiavi del nuovo progetto sportivo a Chiellini che potrebbe decidere di puntare sull’ex Milan come ds e Conte allenatore.

Intanto, la prima notizia è ufficiale è stata comunicata oggi. Ecco tutti i dettagi con un indizio importante che riguarda proprio la prossima avventura di Massara.

Massara alla Juventus? Cosa sta succedendo

Ci sono delle novità dalla Francia con Frederic Massara che ha ufficialmente lasciato il Rennes. C’è il comunicato da parte del club francese che, di comune accordo con l’ex Milan, ha scelto di interrompere il contratto.

Undici mesi dopo il suo arrivo, Massara lascia il Rennes attraverso una rescissione consensuale. Ecco il comunicato della società che ha reso noto i dettagi di questa scelta.

“Dopo essere stato nominato ds a luglio 2024, si interrompono le strade del Rennes e Massara. Entrambe le parti hanno deciso di porre fine alla collaborazione. Ringraziamo Frederic per l’impegno dimostrato in questi mesi e per il lavoro fatto, gli auguriamo il meglio per il futuro”.

Questa notizia dell’addio arriva proprio dopo le ultime indiscrezioni riguardo un possibile approdo alla Juventus di Massara, che è uno dei candidati per sostituire Giuntoli al termine della stagione.