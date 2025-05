Si è accordato con Guardiola: lascia la Juventus, ma non è Cambiaso

Pep Guardiola sta lavorando sotto traccia per completare la rosa del City e c’è un nome della Juventus che può raggiungere lo spagnolo ben presto

Al di là di Cambiaso, accostato con insistenza al Manchester nella finestra di gennaio, c’è anche un altro nome che può fare al caso dei Citizens. Giuntoli sembra non potersi opporre alla volontà del calciatore che è già piuttosto avanti nella trattativa con Pep.

Situazione complessa quella del Manchester City, che nonostante abbia infranto tutti i paletti del FFP dell’UEFA nel corso degli ultimi anni, non è stato ancora bloccato sul mercato. A gennaio Guardiola è stato scatenato e si è aggiudicato cartellini per un totale di 200 milioni. A giugno potrebbe non esserci lo stop a lungo annunciato e questo creerebbe ulteriori problemi per la concorrenza, vista la potenza di fuoco messa a disposizione dal Mubadala Group. Ad Abu Dhabi di certo non mancano i fondi di investimento e i più ricchi sono coinvolti nel progetto City, con l’idea di tornare a primeggiare dopo un anno quasi disastroso in toto.

Guardiola ha ancora un contratto per la prossima stagione e sta pianificando anche la sessione estiva di rafforzamento, intenzionato a rimanere al suo posto per almeno altri 12 mesi. Lo sguardo dello spagnolo si è posato sulla Juventus e in particolar modo su un giocatore che sta facendo molto bene con i bianconeri.

La Juventus rischia di perdere Savona: dopo Cambiaso il City punta un altro esterno

All’inizio della stagione, quando Thiago Motta decise di metterlo in campo da titolare, di fatto esautorando una volta per tutte Danilo, molti hanno storto la bocca. Il brasiliano era stato uno dei grandi protagonisti con Allegri, sino al termine della scorsa stagione. Nicolò Savona ha risposto presente, commesso pochissimi errori e salito alla ribalta come uno dei migliori esterni destri del campionato. Il classe 2003 ha ancora davanti a sé ampi margini di crescita e può essere uno dei grandi colpi del prossimo mercato.

Si perché, come riportato da alcuni insider di mercato su X, Guardiola sta facendo sul serio per ingaggiare Savona e avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il ragazzo e il suo entourage. Dopo Cambiaso, quindi, lo spagnolo vuole pescare in casa bianconera. Le alternative riportate dall’Inghilterra sono Livramento del Newcastle e Wesley França, altro talentuoso esterno a tutta fascia.