Tudor ai saluti, la Juve ha scelto il sostituto: ritorno in Serie A

La Juventus sta progettando le prossime mosse. Tudor andrà via a fine stagione: già scelto il suo sostituto in panchina.

Sono giorni di riflessione in casa Juventus. Il pareggio ottenuto contro la Lazio, da una parte, ha infatti rimesso in bilico la qualificazione in Champions League e, dall’altra, reso incerto il futuro di Igor Tudor. Il tecnico croato, per consolidare la propria posizione ed evitare il divorzio, nelle ultime due gare di campionato (contro Udinese e Venezia) dovrà riuscire a fare bottino pieno così da strappare il pass valevole per la competizione europea. La permanenza a Torino, in ogni caso, non risulta garantita nemmeno in caso di raggiungimento dell’obiettivo.

Il club, in questi giorni, ha cominciato a progettare una rivoluzione che riguarderà ogni ambito della società. Le dimissioni dal ruolo di Managing Director Revenue presentate da Francesco Calvo, in tal senso, rappresentano soltanto il primo passo: Giorgio Chiellini avrà un peso maggiore nelle scelte ed è prevista la nomina di un direttore sportivo da affiancare a Cristiano Giuntoli (piace molto l’ex Milan Frederic Massara). In corso, poi, le valutazioni relative alla rosa e alla panchina. Il gruppo andrà incontro ad un concreto restyling comprendente diverse cessioni ed altrettanti acquisti.

A lasciare la Continassa saranno di certo Dusan Vlahovic, Arek Milik e Randal Kolo Muani. Il serbo è in scadenza nel 2026 e fin qui ha respinto ogni proposta di rinnovo mentre il polacco viaggia verso la risoluzione del contratto. Il francese, infine, una volta concluso il prestito semestrale farà rientro al PSG. Per quanto riguarda, invece, la conduzione tecnica della squadra, la società stima molto Tudor al quale è stato riconosciuto il merito di aver rianimato l’ambiente e messo i giocatori di fronte alle loro responsabilità. Al tempo stesso, però, preferirebbe affidare il nuovo progetto ad un mister più esperto e abituato a lottare per vincere trofei.

Mercato Juventus, Tudor andrà via: nuovo nome

Uno dei preferiti risponde al nome di Antonio Conte, non del tutto convinto di rimanere al Napoli nonostante l’ottimo percorso compiuto dagli azzurri in campionato. Il 55enne originario di Lecce è rimasto deluso dalle scelte di mercato operate dai partenopei tra gennaio e febbraio (in primis non aver sostituito in degna maniera Khvicha Kvaratskhelia) e, di recente, ha iniziato a vagliare l’idea di andare via. La pista alternativa conduce a Roberto Mancini, già sondato dopo l’esonero di Thiago Motta.

L’ex Ct della Nazionale, nella circostanza, aveva rifiutato spiegando di non essere interessato a ricoprire il ruolo del traghettatore. I contatti, in ogni caso, sono andati avanti ed ora, come raccontato dal giornalista Michele De Blasis, non si esclude “un ritorno di fiamma” nei suoi confronti. Work in progress. Sono giorni concitati alla Juve.