Cambiano allenatore, il prossimo tecnico arriva dalla Serie B

Grandi manovre per la squadra italiana che sta già lavorando in vista della prossima stagione. Ecco le ultimissime notizie di mercato relative al nome del prossimo allenatore.

Valutazioni in corso da parte del club che sta sondando il mercato dei tecnici svincolati. Ci sono vari profili che interessano alla dirigenza che sembra intenzionata a dare una svolta all’intera area tecnica.

Si cerca un profilo moderno che esprima una tipologia di calcio offensivo. Ecco perché, nelle ultime ore, è uscita fuori la notizia relativa anche al possibile arrivo in panchina del tecnico di Serie B, che in questi anni ha maturato davvero una grande esperienza alla guida di club della serie cadetta.

La scelta finale toccherà alla dirigenza che nelle prossime settimane dovrà affrontare il tema relativo alla nomina del prossimo mister, che dovrà iniziare anche il ritiro con la squadra.

Ribaltone in panchina, cambiano di nuovo mister: la scelta finale

A fare il punto della situazione su questa delicata vicenda è il giornalista, esperto di calciomercato, Nicolò Schira che attraverso il suo profilo X ha informato i tifosi riguardo l’interesse della società nei confronti dell’allenatore di Serie B.

Libero dopo l’esonero della passata stagione, è pronto a mettersi in discussione per tentare una nuva avventura alla guida di una squadra che ha grandi ambizioni per il futuro.

Dopo l’esonero di Bisoli, il Modena ha deciso di puntare su Mandelli che ha chiuso il campionato all’undicesimo posto in classifica.

Adesso il futuro è tutto una grande incognita per la società che sta valutando attentamente la posizione del proprio tecnico.

Ecco perchè, in caso di addio, la dirigenza è a lavoro per nominare come prossimo allenatore del Modena Vincenzo Vivarini.

Vivarini Modena, nuovi retroscena di calciomercato

E’ iniziata la caccia al prossimo allenatore per la dirigenza che è pronta a cambiare guida tecnica per affidarsi a Vincenzo Vivarini, che è uno dei candidati per sostituire Mandelli al Modena.

La dirigenza sta valutando attentamente la situazione e nelle prossime settimane scioglierà le riserve in merito al nome del prossimo tecnco che dovrà guidare la squadra nel prossimo campionato di Serie B.

Si cerca un profilo d’esperienza che proponga, allo stesso tempo, una tipologia di calcio moderna, che si sposi al meglio con la serie cadetta. Reduce da un’annata negativa a Frosinone, Vivarini ha voglia di ripartire e potrebbe farlo proprio a Modena, in una piazza che ha grandi ambizioni per il futuro.