Dopo Calvo, anche Giuntoli: il nuovo direttore sportivo arriva da Milano

La Juventus guarda al futuro, si prospetta una rivoluzione anche in campo dirigenziale: arriva un annuncio shock

Quarto posto e qualificazione per la prossima Champions League virtualmente in tasca. La Juventus vive le ultime settimane che porteranno al Mondiale per Club di fine giugno con grande attesa. Il popolo bianconero aspetta novità di un certo peso, per rivedere la squadra di Igor Tudor nuovamente protagonista ai vertici della Serie A. Ma non solo.

In casa bianconera, è evidente, è tempo di cambiamenti. Molto dipenderà da come si chiuderà la stagione e da quali saranno quindi le cifre e disposizione della dirigenza per potenziare la rosa. Un tesoretto che, inevitabilmente, si ritroverà arricchito dalla cessione di alcuni esuberi che ormai non rientrano più nei piani del club bianconero. Dusan Vlahovic su tutti. Per mesi si è parlato della possibilità di un rinnovo, i tentativi ci sono stati, ma alla fine l’intesa tra la dirigenza bianconera e l’entourage del calciatore non è mai stata raggiunta.

Anche lato dirigenziale, però, la Juve potrebbe finire per varare una vera e propria rivoluzione. È delle scorse ore la notizia che vedrà a fine campionato l’addio di Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Football Development. Una novità pesantissima che potrebbe dunque dare il via ad una serie di cambiamenti corposi. Non è infatti una novità che, visti i recenti risultati, pure Cristiano Giuntoli sia sotto esame.

Il dt non ha convinto per gli investimenti fatti, tra giugno e gennaio, il più dei quali poco convincenti e troppo costosi. Ecco quindi che anche lui rischia il posto. La rivelazione arrivata nelle scorse ore riguarda chi potrebbe prendere nei piani dirigenziali il posto di Giuntoli.

Dal Milan alla Juventus: ora Giuntoli rischia il posto

La pagina ‘Ocwsport.com’, su ‘X’, ha lanciato una clamorosa bomba di mercato che riguarda proprio la dirigenza e una scelta che i vertici bianconeri starebbero provando a prendere in vista dell’anno prossimo. Fare arrivare una figura importantissima che a Milano, per anni, ha lasciato il segno.

Si parla di Paolo Maldini, ex capitano del Milan e dt che ha chiuso in maniera brusca la sua avventura dirigenziale con il ‘Diavolo’. Un licenziamento, insieme a Massara, che ha fatto rumore portando a delle novità tutt’altro che vincenti ai vertici del club di Via Aldo Rossi. “John Elkann è rimasto di ghiaccio quando gli ho detto che sapevo questa cosa. Ci sarebbe stato un contatto per inserire in società una bandiera di un’altra squadra italiana, un grande dirigente come Paolo Maldini“.

Uno scenario clamoroso che, di certo, scuoterebbe il calcio italiano. Staremo a vedere se questa suggestione rimarrà tale o si trasformerà in qualcosa di più.