L’addio è deciso, la Juve è pronta ad incassare: pagano la clausola

Buone notizie, sul fronte del mercato in uscita, per il club bianconero: l’affondo della big europea genera un tesoretto

Impegnata sul campo in una corsa al quarto posto che, dopo la sconfitta della Roma a Bergamo, è ora tornata a dipendere esclusivamente dai risultati che i ragazzi di Igor Tudor otterranno nelle ultime due giornate, la Juve è sempre molto attiva sul fronte del calciomercato.

L’ambizione è quella nota, quella che ha sempre contraddistinto la storia del club bianconero: tornare ad essere competitivi su tutti i fronti, possibilmente tornando a vincere. Da subito. A prescindere dal raggiungimento dell’obiettivo minimo, ovvero il quarto posto che spalancherebbe nuovamente le porte all’Europa che conta, la Juve si appresta a mettere in atto un’aggressiva campagna acquisti. Molto probabilmente agli ordini di un allenatore diverso dal tecnico croato, nonostante sia previsto il rinnovo automatico del contratto in caso di qualificazione alla Champions.

Tra prestigiosi obiettivi già seguiti tanto in Italia quanto in Europa, il Football Director Cristiano Giuntoli lavora anche sul fronte delle cessioni. Dalla sempre più probabile partenza di Dusan Vlahovic alle lusinghe avanzate dalla Premier nei confronti di Kenan Yildiz ma anche di Khephren Thuram, il dirigente bianconero deve fare delle scelte ragionando anche in termini di profili sacrificabili per poi avere più margine di manovra in entrata.

Proprio dal campionato inglese, e dal grande interesse mostrato da una big nei confronti di un calciatore spagnolo, potrebbero arrivare inaspettati milioni con cui far respirare un po’ le casse societarie.

Huijsen, c’è l’affondo del Real Madrid: la Juve gode

Protagonista di una stagione eccezionale nelle fila del Bournemouth, sorprendente realtà della Premier, Dean Huijsen si è consacrato definitivamente nelle fila delle ‘Cherries‘, attirando su di sé l’interesse di mezza Europa.

Dal Liverpool all’Arsenal passando per Manchester United e Atletico Madrid l’ex juventino (gettato nella mischia per la prima volta in Serie A da Massimiliano Allegri lo scorso anno durante un Milan-Juve) era già passato in prestito alla Roma nella seconda metà del campionato 2023/24.

Venduto, al pari di altri gioielli della Next Gen come Samuel Iling-Junior, Enzo Barrenechea e lo stesso Matìas Soulé, per finanziare i vari colpi Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz, lo spagnolo di origini danesi si è imposto all’attenzione del grande pubblico con una crescita costante. Continua. Inarrestabile. Al punto tale, rivela il giornalista Michele De Blasis, che niente meno che il Real Madrid ha deciso di onorare la clausola di 50 milioni presente nel suo contratto coi rossoneri d’Inghilterra.

Dean #Huijsen accetterà il #RealMadrid, ha dato ai Blancos la sua priorità per il futuro. Gli spagnoli pagheranno la clausola di 50 milioni di sterline al #Bournemouth, la #Juventus incasserà il 10% della rivendita degli inglesi. @OggiSportNotiz2 #calciomercato — Michele De Blasis (@micheledeblasis) May 13, 2025

Forte di accordi già stipulati in questo senso dalla Juve la scorsa estate, il club bianconero ha diritto al 10% della rivendita del suo prodotto delle Giovanili: ecco materializzarsi all’orizzonte, dunque, un incasso di 5 milioni per la partenza del difensore verso i prestigiosi lidi madrileni…