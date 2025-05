L’erede di De Zerbi arriva con la clausola: la scelta di De Laurentiis

È stato accostato anche alle big del calcio italiano e adesso, dopo l’esperienza condivisa con De Zerbi, è pronto al grande salto.

Con la nomea di erede di Roberto De Zerbi, il tecnico italiano ed ex bomber della Serie A, ha convinto una grande piazza come quella che gestisce De Laurentiis, in vista degli obiettivi da fissare per il prossimo campionato.

Non è certo del suo futuro il tecnico che lascerà De Laurentiis senza una figura in panchina. E a quel punto, ci sarà bisogno di sistemare le cose per la nomina dell’allenatore al suo posto. La scelta cade su Davide Possanzini, allenatore che potrebbe arrivare attraverso la clausola rescissoria presente nel suo contratto. Un accordo che infatti sarebbe a cifre già fissate, stando a ciò che raccontano e svelano da TMW.

La scelta di De Laurentiis sull’allenatore: è l’erede di De Zerbi

Prima di allenare da solo, come tecnico che si è messo in mostra tra le ultime due esperienze vissute, Davide Possanzini lavorava nello staff tecnico di Roberto De Zerbi, allenatore che a poco a poco ha raggiunto destinazioni prestigiose, come quelle allo Shakhtar Donetsk e al Brighton, passando ora per il Marsiglia. L’ex attaccante italiano ha condiviso, da vice di De Zerbi, le avventure fino a quella in Ucraina, per poi finire al Brescia, nell’Under 19, nel 2022.

Davide Possanzini ha scelto la via del ruolo da allenatore di una Prima Squadra, con l’incarico prima al Brescia e poi al Mantova, mostrando il bel calcio che ha sempre contraddistinto le squadre di De Zerbi. Con l’allenatore dell’OM, infatti, ha appreso tutte le qualità che ora mette in mostra da allenatore, tanto da risultare tra i principali nomi per il futuro, nelle scelte di De Laurentiis.

Dopo un’annata di alti e bassi, con l’intento di mettere la Serie A nel mirino, la famiglia De Laurentiis potrebbe mettere le mani su Davide Possanzini. Il contratto con il Mantova, infatti, prevede per lui una clausola di un milione di euro. Attraverso questa cifra, De Laurentiis potrebbe prelevarlo e portarlo al Bari, con l’intento di mettere la Serie A nel mirino per il 2025/2026.

Dal Napoli al Bari: la scelta in panchina che convince De Laurentiis

Addirittura risultava essere tra i “papabili” allenatori del Napoli, quando Aurelio De Laurentiis cercava una figura per il periodo “drammatico”, sportivamente parlando si intende, vissuto con Garcia.

Davide Possanzini a poco alla volta e in Serie B, ha convinto le grandi piazze, quantomeno nel campionato cadetto. Tant’è che il Bari, volendo puntare in grande per la Serie A, lo potrebbe scegliere prendendolo attraverso la clausola rescissoria per il 2025/2026.