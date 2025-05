PSG-Inter, svelato il vincitore: il verdetto è già arrivato

Il PSG e l’Inter si giocheranno la finale di Champions League il prossimo 31 maggio in quel di Monaco di Baviera: il verdetto è già arrivato in largo anticipo

L’ultimo atto del nuovo format della competizione europea più importante vedrà di fronte due squadre che cercano disperatamente da anni di alzare la coppa dalle grandi orecchie. Per Simone Inzaghi e Luis Enrique sarà un duello molto avvincente anche dal punto di vista tattico.

Mancano un paio di settimane all’ultima sfida della Champions League 2024/2025, un’edizione importante perché contraddistinta dal nuovo format e da una formula allargata. Otto match anziché sei nella parte iniziale e il solito percorso ad ostacoli nella fase a scontro diretto. L’Inter si è piazzata tra le prime nel girone e ha evitato il turno di play-off. Dopo di che i ragazzi di Inzaghi sono stati bravi a non inciampare nell’ostacolo Feyenoord, indigesto per i cugini rossoneri, e a sbarazzarsi del pericolosissimo Bayern Monaco nei quarti di finale.

La semifinale giocata con il Barcellona rimarrà nel cuore e negli occhi di tutti gli appassionati di calcio, con un pirotecnico 4-3 nei tempi supplementari, che fa il paio con il 3-3 scoppiettante dell’andata. Simone Inzaghi è di nuovo all’ultimo atto della Champions, a due anni di distanza e sfiderà ancora una volta un allenatore spagnolo e una proprietà araba.

Il parere di Petit fa sognare i tifosi dell’Inter: nerazzurri favoriti

Contro il Manchester City, a Istanbul nel 2023, bastò un gol di Rodri a Guardiola per portare a casa l’ambitissimo e ricercatissimo torneo. Dall’altra parte del campo ci sarà il PSG che la rivincita l’aspetta dal 2020, quando il Bayern Monaco si impose per 1-0 con gol di Koman. Era il PSG di Tuchel, costruito in modo diverso rispetto a questo e con molte più stelle in campo (Neymar e Mbappé tanto per dirne due).

Inzaghi e Luis Enrique proveranno a compiere l’impresa, cosa che solo al secondo è già riuscita (Barcellona nel 2015 contro la Juve). Dal punto di vista dei pronostici è una gara di difficile lettura, ma un grande ex giocatore come Emmanuel Petit si è voluto leggermente sbilanciare.

Intervistato dai francesi di MadeInFOOT, Petit ha dichiarato: “Quando vedi i giocatori dell’Inter tra le quattro squadre rimaste in semifinale, sono l’unica squadra che va controcorrente e l’opposto delle altre tre. Hanno una squadra composta da molti giocatori che hanno già vinto la Champions League”. Proprio adducendo a questo e all’esperienza dei ragazzi di Inzaghi, il campione del mondo 1998 conclude: “Vedo i nerazzurri leggermente avanti nel pronostico”. Largo alla scaramanzia.