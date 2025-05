Vieira via dal Genoa? Annnuncio in conferenza

Protagonista di una grande stagione con il Genoa, Vieira è stata una delle sorprese di questa Serie A. Il tecnico ha conquistato la fiducia del pubblico rossoblù he l’aveva accolto, inizialmente, con grande scetticismo.

I risultati, invece, hanno dato ragione all’ex centrocampista che ha mostrato le sue abilità di gestione del gruppo, facendo giocare i suoi in maniera equilibrata.

Prestazioni importanti che hanno catturato l’attenzione anche di vari addetti ai lavori che in questi mesi hanno avuto la possibilità di seguire da vicino Vieira.

Ecco perché il nome del francese è stato accostato a diverse panchine, in vista della prossima stagione.

Intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta, che rappresenta l’ultima in casa per il grifone, Patrick Vieira ha affrontato anche l’argomento relativo al suo futuro a Genova.

Un tema insidiosa e quasi complesso, considerando la folta concorrenza di società che si sono mosse per prendere Vieira la prossima stagione

Vieira via dal Genoa? Cosa sta succedendo

Non è un mister che la Roma abbia pensato a Vieira per la prossima stagione. Il profilo dell’allenatore è uno di quelli attenzionati da Ranieri, che alla fine sembra orientato a puntare su altro.

La società giallorossa non è l’unica per Vieira che ha un discreto mercato anche in giro per l’Europa. Nonostante questo, però, la sua priorità ad oggi è quella di continuare in Serie A.

Ecco l’annuncio di Patrick Vieira in conferenza stampa riguardo il suo futuro in Italia.

“Sono felice di essere qui a Genova, è l’unica cosa che posso dire ad oggi. Sono sempre stato chiaro con il direttore ed il novo presidente, da quando sono arrivato ho subito espresso la mia idea su tutto. E’ stato un grande piacere lavorare e condividere l’esperienza con questo gruppo di lavoro. Ecco perché dico che non c’è ragione per cui adesso io possa decidere di non continuare in questo club”.

Aggiornamenti sul futuro di Patrick Vieira al Genoa:

E’ dunque certe la permanenza dell’allenatore del Genoa Vieira che si appresta a proseguire il suo rapporto con il grifone. Ci sono, dunque, buone possibilità che il matrimonio possa proseguire anche per la prossima stagione, con l’annuncio in conferenza da parte del francese che ha chiuso le porte all’eventuale addio. A questo punto, Vieira è quasi certo, quindi, di continuare l’avventura al Genoa.