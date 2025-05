Dallo scudetto al mercato: Inter-Napoli, affare pazzesco

Napoli-Inter non finisce mai, le due squadre non si giocano solo lo scudetto: il duello si infiamma anche sul mercato

Mentre la lotta scudetto è ormai nel rush finale, alle battute conclusive di una stagione che ha visto Inter e Napoli assolute protagoniste nel campionato italiano, si cominicia a parlare, sia dalle parti di Milano che della terra partenope, anche di mercato. Non è detto, infatti, che il duello tra le due contendenti possa limitarsi al campo. Anzi, stando alle ultime indiscrezioni le due squadre sarebbero pronte a sfidarsi anche sul mercato, per uno dei talenti più importanti del nostro calcio.

Certo, molto dipenderà anche dal futuro dei due leader che hanno saputo costruire, in questa stagione, delle squadre vincenti e fameliche. Se Inzaghi dovrebbe infatti rimanere ancora in nerazzurro, senza troppi dubbi, non è detto che Conte resti sulla panchina del Napoli.

A prescindere da chi sarà il futuro allenatore, stavolta la società sembra però intenzionata a fare sul serio, e a dare continuità a un progetto di crescita che nella stagione che sta per concludersi è stato solo avviato. Un progetto che passerà anche dall’arrivo di calciatori forti, talentuosi e di sicuro avvenire. Gli stessi che potrebbero fare gola a mezza Europa, Inter compresa.

Duello di mercato tra Inter e Napoli: nel mirino un futuro pilastro della Nazionale

Le strade del mercato di Napoli e Inter, mai come in questa estate, potrebbero incrociarsi. Dopo tanti anni di strategie differenti, complici le difficoltà economiche che hanno costretto i nerazzurri a puntare, quasi esclusivamente, su talenti di livello internazionale ma a parametro zero, stavolta le cose potrebbero essere diverse.

Grazie anche agli introiti della super Champions, l’Inter potrà infatti tornare a investire con forza sul mercato, e a quanto pare è intenzionata a farlo anche per strappare alla Fiorentina il difensore Pietro Comuzzo, a lungo inseguito dal Napoli anche a gennaio e, potenzialmente, ancora nel mirino del club azzurro.

Protagonista di una stagione di grande crescita, nonostante abbia giocato meno nella seconda parte dell’anno, il difensore viola resta uno dei prospetti migliori in Italia nel suo ruolo. Non a caso, oltre che da Inter e Napoli, è monitorato con attenzione anche da Arsenal, Chelsea, Manchester United e altre squadre di Premier League come Brighton e Bournemouth.

Insomma, il suo futuro sembra essere lontano da Firenze. Resta da capire se ad avere la meglio nella corsa al difensore saranno le sirene inglesi o quelle di una delle due squadre italiane che si stanno contendendo il titolo di campioni d’Italia.